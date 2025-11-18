W skrócie Płonie słynny wieżowiec Vjesnik w Zagrzebiu, ogień rozprzestrzenił się na kilka pięter i dach budynku.

W akcji gaśniczej bierze udział około 100 strażaków z 30 zastępów, a walka z ogniem może potrwać cały dzień.

Według burmistrza Zagrzebia szkody są całkowite, jednak na ten moment nie ma informacji o ofiarach.

Pożar w wieżowcu gazety "Vjesnik", uznawanym za jeden z symboli Zagrzebia, wybuchł w poniedziałek około godziny 23.

Jak podaje portal Vijesti, ogień rozprzestrzenił się na kilka pięter i dach, co wymagało zaangażowania dużej liczby strażaków i sprzętu. Na miejsce skierowano 30 zastępów, łącznie około 100 strażaków.

- Pożar ciągle wybucha na różnych piętrach. Wybucha z wewnątrz i na zewnątrz - relacjonował obecny na miejscu burmistrz Tomislav Tomašević.

Zagrzeb. Płonie słynny wieżowiec. "Przyczyna nie jest znana"

- Przyczyna jest nieznana, istnieją pewne podejrzenia, ale śledztwo to ustali. Niestety, szkody są całkowite. Większościowym właścicielem budynku jest państwo, inżynierowie budowlani będą musieli ocenić, czy budynek nadaje się do rozbiórki, czy też zostanie wyremontowany - dodał.

- Na razie nie ma zagrożenia zawaleniem. Najważniejsze jest, aby nie było ofiar, a bezpieczeństwo strażaków jest najważniejsze - podkreślił.

Akcja ma potrwać cały dzień.

Źródło: Vijesti

