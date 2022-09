Wspinający się wczesnym rankiem po krawędzi najwyższego drapacza chmur w stolicy Wielkiej Brytanii 21-latek postawił służby całego miasta w stan gotowości. Celem śmiałka był sam szczyt liczącego 310 metrów charakterystycznego wieżowca The Shard.

Zaskoczenie na 40. piętrze. Człowiek-Pająk pomachał im przez okno

Nocująca tego dnia w hotelu na 40. piętrze budynku para przez moment mogła z bliska przyjrzeć się mężczyźnie, który boso pokonywał kolejne kondygnacje.

52-letni Paul Curphey i jego ukochana Treasaidh postanowili odwiedzić Londyn, aby podróżą uczcić urodziny kobiety. Takiej atrakcji jednak nikt z nich nie przewidywał.

Pochodzący z wyspy Man turyści zatrzymali się w hotelu Shangri-La, który zajmuje 18 pięter wieżowca (od 34. do 52.). Panorama miasta rozpościerająca się z 40. piętra była spektakularna. Ale prawdziwe zaskoczenie spotkało ich tuż przed szóstą rano.

Nietypowa pobudka o szóstej rano. "Świetnie się bawił"

Wybudzony dziwnym dźwiękiem pochodzącym zza okna mężczyzna podszedł do szyby. Wtedy zobaczył młodego wspinacza, który bez butów i asekuracji zatrzymał się na moment, by złapać oddech. Jak się okazało, był to Adam Lockwood. Tego dnia postanowił wejść na jeden z najwyższych budynków Europy.

Curpey, chcąc uwiecznić to, co widzi, zrobił zdjęcie 21-latkowi. Redakcji Sky News udało się skontaktować z jego autorem. Partner solenizantki relacjonował, że mężczyzna, stojąc za oknem, miał "krzyczeć w uroczystym tonie".

- Pojawił się machając w naszą stronę, stojąc na samym skraju - mówił Curpey w rozmowie ze Sky News. - Nie mogliśmy powstrzymać się od nakłonienia go do ukończenia misji - wyznał. - Uśmiechał się, machał i świetnie się bawił - stwierdził świadek.

Początkowo partnerka 52-latka sądziła, że to był jego pomysł. - Myślała, że wyciągnąłem zabezpieczenia (z okna - red.) i udało mi się nakłonić kogoś do dostarczenia bombonierki na jej urodziny - wyznał Curpey. - To było przerażające, ale jego radosna postawa była niesamowicie podnosząca na duchu - dodał.

Metropolitan Police tuż po wejściu śmiałka na szczyt poinformowała, że 21-latek został aresztowany pod zarzutem nielegalnego wkroczenia do budynku. Dwóch innych mężczyzn aresztowano pod zarzutem zakłócania porządku publicznego podczas incydentu.