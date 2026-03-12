W skrócie Niezidentyfikowany, świecący obiekt latający został zauważony w pobliżu hangaru Bundeswehry na lotnisku Berlin Brandenburg.

Ruch lotniczy na lotnisku został wstrzymany na około pół godziny z powodu tego incydentu.

Nie odnaleziono żadnego drona ani innego powiązanego obiektu mimo poszukiwań, które w rejonie przeprowadziły służby.

Do tajemniczego incydentu doszło w środę wieczorem przed godziną 19. Niezidentyfikowany obiekt zauważono w pobliżu hangaru Bundeswehry, gdzie stacjonują śmigłowce.

Rzecznik lotniska w rozmowie z dziennikiem "Tagesspiegel" przekazał, że uwagę pracowników zwrócił "świetlisty obiekt latający".

Władze lotniska Berlin Brandenburg wstrzymały ruch na około pół godziny.

Niemcy. Tajemniczy obiekt nad lotniskiem w Berlinie

Rzecznik federalnej policji poinformował "Tagesspiegel", że służby kontroli ruchu lotniczego zauważyły podejrzany obiekt, "który mógł być dronem".

Wszystkie próby wyjaśnienia tajemniczego incydentu zakończyły się niepowodzeniem. Służby ponownie nie zidentyfikowały obiektu.

- Podejrzenia nie znalazły potwierdzenia - powiedział rzecznik. W trakcie działań w rejonie nie odnaleziono żadnego drona ani innego potencjalnie związanego z tą sprawą obiektu.

Przedstawiciel lotniska podkreślił, że wstrzymanie pracy portu było "standardową procedurą" mającą na celu zapobieganie potencjalnym zagrożeniom, które mogły się pojawić, np. kolizji nieznanego obiektu z startującymi bądź lądującymi samolotami.

Ruch ostatecznie wznowiono około 19.18. Obsługa pasażerów prowadzona była w tym czasie bez zmian.

Incydenty z dronami na europejskich lotniskach

W przeszłości na lotnisku tym dochodziło już do podobnych incydentów. Wtedy potwierdzono, że nad portem pojawiały się niezidentyfikowane drony - 1 listopada 2025 działanie lotniska zakłóciły na prawie dwie godziny.

Podobne sytuacji miały miejsce także na innych europejskich lotniskach, np. w Norwegii czy Danii. Władze tych krajów podejrzewały o działania destabilizacyjne Rosję, która odrzuca wszystkie oskarżenia.

Źródło: "Tagesspiegel"

