W skrócie Zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Najświętszej Maryi prowadzą plażowy klub w Spotorno od lat siedemdziesiątych XX wieku, przeznaczając dochody na działalność charytatywną.

Władze miasteczka chcą wprowadzić nowe regulacje i zapowiadają, że siostry będą musiały wziąć udział w przetargu na prowadzenie plaży, tak jak inni zainteresowani.

Planowane zmiany przewidują przekształcenie dotychczasowego terenu w bezpłatną plażę z wyposażeniem.

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Siostry Miłosierdzia Najświętszej Maryi prowadzą 50-metrowy odcinek plaży w miasteczku Spotorno na północy Włoch od lat siedemdziesiątych zeszłego wieku. Środki z działalności przeznaczają na cele charytatywne. Dzięki tym pieniądzom prowadzą m.in. przedszkole i organizują inicjatywy dla dzieci.

Zakonnice twierdzą, że powinny zachować prawo do kontynuacji tej działalności, z kolei burmistrz Mattia Fiorini zapowiedział, że będą traktowane jak wszyscy inni obywatele.

Włochy. Spór o plażę w Spotorno. Siostry zakonne "wyruszają na wojnę"

Spór rozgorzał, bo władze chcą dostosować się do unijnych regulacji dotyczących koncesji plażowych oraz regionalnych przepisów. Lokalne media nazywają tę potyczkę "świętą wojną", na którą przedstawicielki zgromadzenia "wyruszają, pod przewodnictwem niepokornej, ponad 80-letniej siostry Mirandy".

Zakonnice od dziesięcioleci wynajmują plażowiczom leżaki i parasole. - Dlaczego gmina chce nam odebrać naszą plażę? Jeśli to zrobią, nie będziemy nawet w stanie utrzymać przedszkola? - pytała burmistrza siostra Miranda, cytowana przez turyńskie wydanie "Corriere della Sera".

Według nowego pomysłu teren, którym do tej pory zarządzały zakonnice ma uzyskać status "bezpłatnej plaży z wyposażeniem". To z kolei oznacza, że przychody z ewentualnej kontynuacji ich działalności będą znacznie niższe.

Burmistrz wprowadza zmiany. "Muszą wziąć udział w przetargu jak każdy inny"

"Corriere della Sera" podał, że "Spotorno stanowiło 'czarny punkt' w Ligurii pod względem braku plaż o swobodnym dostępie, których odsetek wynosił zaledwie 3,5 proc.".

- Nasza gmina przeznacza 40 proc. plaż na plaże ogólnodostępne lub ogólnodostępne z wyposażeniem, zgodnie z prawem regionalnym - wyjaśnił burmistrz.

- Pozostała część zostanie, po przeprowadzeniu przetargów, przekazana koncesjonariuszom. Siostry zakonne będą musiały wziąć udział w przetargu tak samo jak wszyscy inni - zapowiedział.

Przetarg ma zostać ogłoszony jesienią. Jeśli plany burmistrza zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, to Spotrono stanie się jedną z pierwszych włoskich gmin, które dostosują się do unijnej dyrektywy.

Źródło: "Corriere della Sera"



