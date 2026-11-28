"Chiny stały się eksporterem netto produktów rolno-spożywczych na rynek UE-27" - poinformowało Centrum Analiz PKO BP, powołując się na dane zaczerpnięte z raportów Eurostatu. Oto po raz pierwszy w historii kraje Unii sprowadziły więcej żywności z Państwa Środka, niż jej tam sprzedały.

"Po trzech kwartałach 2026 roku unijny deficyt w handlu artykułami rolno-spożywczymi z Chinami wyniósł blisko 190 mln euro. Oczekuje się, że na koniec 2026 roku saldo pozostanie ujemne dla Wspólnoty, a w kolejnych latach deficyt ten będzie się pogłębiał" - dodawało Centrum Analiz PKO BP.

Zaledwie sześć lat temu wartość produktów rolnych sprzedanych przez kraje UE do Chin była trzykrotnie większa niż stamtąd sprowadzonych. Skoro tę różnicę Pekin zniwelował tak błyskawicznie, to kolejne zmiany mogą zajść w podobnym tempie. Zwłaszcza że to tylko czubek góry lodowej. Chiny przejęły bowiem kontrolę nad produkcją kilku podstawowych substancji chemicznych, po odcięciu których rolnictwo w Europie musiałoby się cofnąć do XIX w.

Bolesna pobudka Europy

"O tym mało się mówi, a wagę tego problemu można porównać do uzależnienia zachodniego świata od Chin w dostawach metali ziem rzadkich. Jeśli z jakichś powodów Chiny wstrzymają eksport tych środków produkcji dla rolnictwa, to automatycznie gwałtownie spadnie wydajność produkcji, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej" - oznajmił starszy ekonomista Credit Agricole dr Jakub Olipra w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Przemilczanie wspominanego problemu można łatwo zrozumieć, zważywszy z iloma zagrożeniami muszą się już mierzyć kraje Unii Europejskiej. Zaś pomysł, że Pekin chciałby zagłodzić swój ulubiony, 450-milionowy rynek zbytu, wydaje się co najmniej absurdalny. Nie znaczy to jednak, iż fatalna sytuacja umknęła uwadze Brukseli. Dowodzi tego ogłoszony przez Komisję Europejską 7 lipca "Plan działania na rzecz odporności, strategicznej autonomii i zrównoważonego rozwoju systemu białkowego UE". Dokument ów zawiera liczne pomysły, jak dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r., jednocześnie zagwarantować Europie bezpieczeństwo żywnościowe.

Acz KE dostrzega pewien problem. Mianowicie: "dodatki paszowe (takie jak witaminy i aminokwasy) są w znacznym stopniu importowane przez UE, szczególnie z Chin, które zajmują dominującą pozycję na światowym rynku tych substancji, a w przypadku niektórych z nich są wręcz quasimonopolistami". W dalszej części strategii ujęto ów problem dosadniej.

"UE jest w znacznym stopniu zależna od krajów spoza UE, zwłaszcza z Azji Wschodniej, w zakresie niemal wszystkich witamin i aminokwasów potrzebnych do karmienia zwierząt. Zależność UE od importowanych witamin i aminokwasów stwarza zatem krytyczne ryzyko dla ich dostaw. Komisja będzie współpracować z państwami członkowskimi w celu rozwiązania tych niedociągnięć poprzez ochronę i wsparcie potencjału przemysłowego tych państw" - obiecała KE.

Zakład produkcyjny firmy By-health Co., Ltd., zajmującej się produkcją witamin i suplementów diety VCG Getty Images

Chiny zdominowały rynek witamin

Niestety zrealizowanie obietnicy nie przyjdzie ani łatwo, ani szybko. Zauważmy, że aby konsumowane przez ludzi zwierzęta przybierały na wadze i wegetowały w dobrym zdrowiu, muszą codziennie dostawać w paszy odpowiednią porcję witamin oraz aminokwasów.

Jeśli chodzi o witaminy, to obecnie chińskie korporacje są już w zasadzie monopolistami, kontrolującymi ok. 90 proc. światowej produkcji (w przypadku witamin B12 oraz C nawet 94 proc.). Pozostały drobne wyjątki typu witamina K3, w przypadku której "zaledwie" 79 proc. globalnej produkcji zapewnia Państwo Środka.

Nieco lepiej prezentuje się to w odniesieniu do aminokwasów paszowych, gdzie statystyczna średnia wynosi 62 proc. globalnej produkcji. Choć trzeba oddać Pekinowi, że nie przegapił czterech, szczególnych aminokwasów: lizyny, treoniny, tryptofanu i waliny. Udział Chin w ich światowej produkcji sięga już 85 proc. Bez dostępu do tych substancji organizm zwierzęcia przestaje wykorzystywać pozostałe aminokwasy. W efekcie przyrost masy mięśniowej zostaje zablokowany, a konsumowane białko jest po prostu wydalane.

Podobnie ma się sprawa z uprawą roślin. Aby pozostawała wydajna, niezbędne okazują się pestycydy i herbicydy. Chińskie firmy zapewniają światu ok. 90 proc. komponentów niezbędnych do ich wytwarzania.

Bez witamin nie będzie niczego

"Chociaż zwierzęta potrzebują niewielkich ilości witamin, ich stały niedobór w diecie prowadzi do zaburzeń metabolicznych, niektórych chorób, obniżenia wydajności i jakości produktów, a także upośledzenia reprodukcji" - czytamy na łamach "World's Veterinary Journal".

Potem następuje szczegółowa analiza skutków awitaminozy. Wynika z niej, że bez regularnych dostaw witamin z Chin europejskie kury, świnie i krowy byłyby małe, chude i nieskore do rozmnażania. Nie tylko więc prezentowałyby się wyjątkowo nieapetycznie, ale mięso z nich pozyskane nie zaspokoiłoby codziennego zapotrzebowania na białko mieszkańców Starego Kontynentu.

A chodzi tu wyłącznie o dostępność witamin, bez martwienia się o aminokwasy czy pestycydy.

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Spisek europejskich koncernów wyszedł na jaw

Jeszcze na początku XXI w. to koncerny chemiczne ze Starego Kontynentu dominowały na światowym rynku witamin. Jednak produkcja stawała się coraz droższa, ponieważ pochłaniała sporo energii i generowała jeszcze więcej zanieczyszczeń w postaci ścieków. Tymczasem kraje europejskie śrubowały normy środowiskowe. Zatem producenci witamin zawarli po cichu układ, tworząc nieformalny kartel, by dyktować wyższe ceny odbiorcom na całym globie. Ale spisek wyszedł na jaw.

Kiedy czyta się decyzję Komisji Europejskiej z 2001 r. dotyczącą sprawy: "COMP/E-1/37.512 - Vitamins", to aż łza nostalgii się w oku kręci. Opisuje ona dzieje nielegalnego kartelu, jaki zawiązały: szwajcarski Hoffmann-La Roche, niemiecki BASF, francuski Aventis i pięć pomniejszych koncernów, żeby pomnożyć zyski, wyciągane z kieszeni nabywców witamin na całym świecie. Zatem KE nałożyła 21 listopada 2001 na osiem firm rekordowe grzywny o łącznej wartości 855,22 mln euro (największą karę, ponad 462 mln euro, otrzymał Hoffmann-La Roche). W tamtym czasie była to najwyższa kara w historii UE.

Kartel rozbito w momencie, gdy jego członkowie zaczynali już przenosić produkcję do Chin. Po decyzji KE największy z producentów - La Roche - wycofał się z witaminowego biznesu, odsprzedając cały dział holenderskiemu DSM Nutritional Products. Ten przeniósł swe interesy do Chin, podobnie jak BASF i inni uczestnicy zmowy. W Państwie Środka przyjęto europejskich inwestorów z otwartymi ramionami. Nie obowiązywały żadne normy środowiskowe, chińskie rzeki radośnie zaakceptowały ścieki, a robotnicy nawet nie śmieli okazywać "roszczeniowych zachowań". Komunistyczna partia postawiła tylko jeden warunek. Firmy z Europy musiały zawiązywać spółki joint venture z lokalnymi przedsiębiorstwami, w większości państwowymi.

Wielka chińska czwórka

Chińscy partnerzy szybko opanowali procesy fermentacji przemysłowej i syntezy chemicznej. Kupili lub ukradli patenty, dostali stałe dotacje od władz prowincji i swego rządu na rozwój własnych firm, w których Europejczycy nie byli już udziałowcami.

Dziś światowy rynek witamin zmonopolizowała "Wielka Czwórka". Tworzą ją korporacje o niewiele mówiących na Starym Kontynencie nazwach: Zhejiang NHU Co., Zhejiang Medicine (ZMC), Xinfa Pharmaceutical i CSPC. Jak ćwierć wieku temu: La Roche, BASF i Aventis teraz to one mogą nieformalnie ustalać między sobą ceny, które oferują odbiorcom. Zaś Komisja Europejska może opracowywać strategie, jak sobie z tym poradzić. Optymistycznie zakładając, że przecież nie głodzi się kury znoszącej złote jaja.

A taką stają się dla Pekinu w 2026 r. kraje Unii, ponieważ wedle szacunków Eurostatu sprowadzą z Chin towary o wartości ok. 650 mld euro, czyli o ok. 12 proc. większej niż rok temu. Pekin skupił w swym ręku wszystko, co potrzebne, żeby móc kształtować: koszty, opłacalność oraz wielkość produkcji rolnej na Starym Kontynencie. Jednocześnie nie ukrywa swego dążenia, by wytwarzać i eksportować coraz więcej żywności.

Andrzej Krajewski



