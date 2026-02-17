Światowa potęga przegoni USA? Amerykanie mogą stracić swoją pozycję

Dorota Hilger

Dorota Hilger

W latach 2021 - 2025 Chiny zdecydowanie wyprzedzały USA zarówno w liczbie, jak i w tonażu produkowanych okrętów podwodnych o napędzie atomowym. Jak wynika z nowego raportu IISS, chińska roczna produkcja sięgała nawet 10 jednostek, podczas gdy Amerykanie wodowali średnio jeden okręt. Sytuacja ta może w przyszłości zagrozić wiodącej pozycji USA na morzach.

Duży okręt podwodny płynący po powierzchni otwartego morza, na którym widoczne są dwie czerwone flagi oraz mostek dowodzenia, wokół okrętu widoczne fale wytwarzane przez ruch jednostki.
Chiny przegonią USA? Chodzi o produkcję okrętów podwodnychJU ZHENHUA / XINHUAAFP

W skrócie

  • Chiny w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły produkcję okrętów podwodnych o napędzie atomowym, wprowadzając je do użytku szybciej niż USA.
  • Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych ocenił, że w latach 2021-2025 Chińczycy przewyższają Amerykanów pod względem liczby i tonażu wodowanych okrętów podwodnych.
  • Na początku 2025 roku USA miały znaczącą przewagę liczebną w aktywnych okrętach podwodnych, jednak sytuacja może ulec zmianie ze względu na wzrost chińskiej produkcji.
Jak wynika z raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (Institute for Strategic Studies, IISS), w ciągu ostatnich pięciu lat Chiny zwiększyły produkcję okrętów podwodnych o napędzie atomowym na tyle, że są w stanie wprowadzać je do użytku szybciej niż USA.

Wzrost ten obejmuje zarówno budowę okrętów szturmowych, jak i przenoszących pociski batalistyczne. Swoją ocenę IISS opiera na analizie zdjęć satelitarnych, jako że Chińska Republika Ludowa nie udostępnia tego typu informacji.

USA straci status pierwszej morskiej potęgi? Chiny zwiększają produkcję

W latach 2021 - 2025 Chińczycy przewyższali Amerykanów zarówno pod względem liczby wodowanych rocznie okrętów (od siedmiu do 10), jak i ich tonażu (w zakresie od 79 tys. do 55,5 tys.). Aby sprostać wymaganiom gwałtownie rosnącej floty władze w Pekinie zdecydowanie rozbudowały stocznię w Huludao w północnych Chinach.

Jest to zasadniczy wzrost w porównaniu do okresu między 2016 a 2020 rokiem, kiedy to Stany Zjednoczone wyprodukowały ponad dwa razy więcej tego typu jednostek niż Chiny (siedem do trzech).

    Gwałtowne przyśpieszenie chińskiej produkcji nie przekłada się na razie na zmianę w liczbach bezwzględnych, jako że pełne przygotowanie zbudowanego statku do służby jest dość skomplikowanym procesem.

    Jak informuje IISS, na początku 2025 roku Stany Zjednoczone wciąż dysponowały znaczącą przewagą w liczbie aktywnych okrętów podwodnych - posiadały 65 jednostek, podczas gdy Chińczycy mieli ich 12. Ta przewaga może jednak szybko stopnieć. 

    Rośnie produkcja chińskich okrętów podwodnych. Przeganiają USA

    Chiny dysponują także dużą flotą okrętów podwodnych o konwencjonalnym napędzie - do dyspozycji chińskiej marynarki pozostaje 46 takich jednostek. Amerykanie skupiają się w tym momencie jedynie na tych opartych na technologii atomowej.

    W porównaniu z chińskim, amerykańskie tempo budowy okrętów podwodnych pozostawia wiele do życzenia. Według raportu, który w zeszłym miesiącu trafił do Kongresu, marynarka USA produkuje ledwie 1,2 jednostki rocznie.

    Jak podkreślili analitycy IISS, sytuacja ta oznacza "rosnące zagrożenie dla USA i pozostałych państw zachodu, które nie potrafią skutecznie zwiększyć własnej produkcji".

    Chińskie okręty, jak uważają eksperci, technologicznie pozostają w tyle za tymi produkowanymi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że, jak podkreślają eksperci, w prawdziwej walce zwykle wygrywają liczniejsze siły.

    Źródło: CNN

