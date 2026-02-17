W skrócie Chiny w ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły produkcję okrętów podwodnych o napędzie atomowym, wprowadzając je do użytku szybciej niż USA.

Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych ocenił, że w latach 2021-2025 Chińczycy przewyższają Amerykanów pod względem liczby i tonażu wodowanych okrętów podwodnych.

Na początku 2025 roku USA miały znaczącą przewagę liczebną w aktywnych okrętach podwodnych, jednak sytuacja może ulec zmianie ze względu na wzrost chińskiej produkcji.

Jak wynika z raportu Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych (Institute for Strategic Studies, IISS), w ciągu ostatnich pięciu lat Chiny zwiększyły produkcję okrętów podwodnych o napędzie atomowym na tyle, że są w stanie wprowadzać je do użytku szybciej niż USA.

Wzrost ten obejmuje zarówno budowę okrętów szturmowych, jak i przenoszących pociski batalistyczne. Swoją ocenę IISS opiera na analizie zdjęć satelitarnych, jako że Chińska Republika Ludowa nie udostępnia tego typu informacji.

USA straci status pierwszej morskiej potęgi? Chiny zwiększają produkcję

W latach 2021 - 2025 Chińczycy przewyższali Amerykanów zarówno pod względem liczby wodowanych rocznie okrętów (od siedmiu do 10), jak i ich tonażu (w zakresie od 79 tys. do 55,5 tys.). Aby sprostać wymaganiom gwałtownie rosnącej floty władze w Pekinie zdecydowanie rozbudowały stocznię w Huludao w północnych Chinach.

Jest to zasadniczy wzrost w porównaniu do okresu między 2016 a 2020 rokiem, kiedy to Stany Zjednoczone wyprodukowały ponad dwa razy więcej tego typu jednostek niż Chiny (siedem do trzech).

Gwałtowne przyśpieszenie chińskiej produkcji nie przekłada się na razie na zmianę w liczbach bezwzględnych, jako że pełne przygotowanie zbudowanego statku do służby jest dość skomplikowanym procesem.

Jak informuje IISS, na początku 2025 roku Stany Zjednoczone wciąż dysponowały znaczącą przewagą w liczbie aktywnych okrętów podwodnych - posiadały 65 jednostek, podczas gdy Chińczycy mieli ich 12. Ta przewaga może jednak szybko stopnieć.

Rośnie produkcja chińskich okrętów podwodnych. Przeganiają USA

Chiny dysponują także dużą flotą okrętów podwodnych o konwencjonalnym napędzie - do dyspozycji chińskiej marynarki pozostaje 46 takich jednostek. Amerykanie skupiają się w tym momencie jedynie na tych opartych na technologii atomowej.

W porównaniu z chińskim, amerykańskie tempo budowy okrętów podwodnych pozostawia wiele do życzenia. Według raportu, który w zeszłym miesiącu trafił do Kongresu, marynarka USA produkuje ledwie 1,2 jednostki rocznie.

Jak podkreślili analitycy IISS, sytuacja ta oznacza "rosnące zagrożenie dla USA i pozostałych państw zachodu, które nie potrafią skutecznie zwiększyć własnej produkcji".

Chińskie okręty, jak uważają eksperci, technologicznie pozostają w tyle za tymi produkowanymi w Stanach Zjednoczonych i Europie. Nie zmienia to jednak faktu, że, jak podkreślają eksperci, w prawdziwej walce zwykle wygrywają liczniejsze siły.

Źródło: CNN

