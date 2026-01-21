W skrócie Minister obrony Norwegii Tore Sandvik wskazał, że zagrożenie ze strony Rosji w Arktyce jest poważniejsze dla NATO niż ewentualne działania USA na Grenlandii czy wojna w Ukrainie.

Sandvik zaznaczył, że Rosja posiada na Półwyspie Kolskim strategiczne okręty podwodne z bronią jądrową oraz większość broni atomowej drugiego uderzenia.

Szef norweskiego MON podkreślił potrzebę zjednoczenia NATO oraz skoncentrowania uwagi sojuszu na wzroście militarnej aktywności Rosji na Dalekiej Północy.

Sandvik rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu z nordyckimi kolegami w siedzibie NATO w Brukseli. Nadzwyczajne posiedzenie dotyczy kwestii bezpieczeństwa w regionie, w tym także ambicji prezydenta USA Donalda Trumpa do przejęcia Grenlandii.

Sprawa Grenlandii odciąga uwagę od zagrożenia z Rosji

- Groźby ze strony Stanów Zjednoczonych są nie do przyjęcia, a my wspieramy Danię i Grenlandię. Ich suwerenność musi być oczywiście szanowana. Ale musimy pamiętać, kto tu jest zagrożeniem, a jest nim Rosja. Nie może być wątpliwości co do zdolności obronnych NATO - podkreślił minister, cytowany przez VG.

Szef norweskiego MON zauważył, że w Rosji i Chinach rośnie zainteresowanie tematem polityki bezpieczeństwa obszarów arktycznych. - Zwiększają swoją aktywność na północy, więc ważne jest, by NATO robiło to samo - stwierdził.

- Mimo że Rosja wiele traci w Ukrainie, to właśnie na Półwyspie Kolskim dysponuje strategicznymi okrętami podwodnymi z bronią jądrową - dodał.

Potężna broń Rosjan w Arktyce. "NATO musi reagować"

Na Półwyspie Kolskim znajduje się około dwie trzecie rosyjskich broni atomowych drugiego uderzenia - systemu odpowiadania na atak nuklearny własnym atakiem.

Należący w pełni do Kremla obszar jest także bazą rosyjskiej Floty Północnej, z siedzibą w Siewieromorsku, która w dyspozycji ma sześć z dwunastu okrętów podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi.

Jedyna droga Floty Północnej na Atlantyk prowadzi przez płytkie akweny Morza Barentsa, rozciągające się między archipelagiem Svalbard należącym do Norwegii a północnymi wybrzeżami Europy.

- Rosyjska broń nie jest skierowana przeciwko Norwegii, lecz w stronę dużych amerykańskich miast, takich jak Chicago i Nowy Jork. I w stronę europejskich miast, takich jak Paryż i Londyn. Dlatego ważne jest, aby sojusz był zjednoczony - zaznaczył Tore Sandvik.

Źródła: Reuters, VG

