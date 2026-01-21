Świat wpatruje się w Grenlandię. Norwegowie: Problem jest gdzie indziej

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Ryzyko ataku USA na Grenlandię i wojna w Ukrainie nie są tak niebezpieczne dla NATO jak to, czym Rosja dysponuje w Arktyce - przekonywał minister obrony Norwegii Tore Sandvik. Dodał, że Sojusz skupił się na roszczeniach Donalda Trumpa, podczas gdy na Półwyspie Kolskim iskrzy od rosyjskiej broni atomowej.

Okręt wojenny i okręt podwodny na wodzie, nad nimi liczne rakiety lecące w powietrzu, tworząc białe smugi.
Zagrożenie z Rosji w Arktyce. Potężna broń piętrzy się na półwyspieGetty Image/Igor Russak/NurPhoto; HANDOUT / RUSSIAN DEFENCE MINISTRYAFP

W skrócie

  • Minister obrony Norwegii Tore Sandvik wskazał, że zagrożenie ze strony Rosji w Arktyce jest poważniejsze dla NATO niż ewentualne działania USA na Grenlandii czy wojna w Ukrainie.
  • Sandvik zaznaczył, że Rosja posiada na Półwyspie Kolskim strategiczne okręty podwodne z bronią jądrową oraz większość broni atomowej drugiego uderzenia.
  • Szef norweskiego MON podkreślił potrzebę zjednoczenia NATO oraz skoncentrowania uwagi sojuszu na wzroście militarnej aktywności Rosji na Dalekiej Północy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sandvik rozmawiał z dziennikarzami po spotkaniu z nordyckimi kolegami w siedzibie NATO w Brukseli. Nadzwyczajne posiedzenie dotyczy kwestii bezpieczeństwa w regionie, w tym także ambicji prezydenta USA Donalda Trumpa do przejęcia Grenlandii.

Sprawa Grenlandii odciąga uwagę od zagrożenia z Rosji

- Groźby ze strony Stanów Zjednoczonych są nie do przyjęcia, a my wspieramy Danię i Grenlandię. Ich suwerenność musi być oczywiście szanowana. Ale musimy pamiętać, kto tu jest zagrożeniem, a jest nim Rosja. Nie może być wątpliwości co do zdolności obronnych NATO - podkreślił minister, cytowany przez VG.

Szef norweskiego MON zauważył, że w Rosji i Chinach rośnie zainteresowanie tematem polityki bezpieczeństwa obszarów arktycznych. - Zwiększają swoją aktywność na północy, więc ważne jest, by NATO robiło to samo - stwierdził.

- Mimo że Rosja wiele traci w Ukrainie, to właśnie na Półwyspie Kolskim dysponuje strategicznymi okrętami podwodnymi z bronią jądrową - dodał.

Zobacz również:

Donald Trump wygłosił przemówienie w Davos
Świat

"Przyjechałem ze świetnymi nowinami". Trump przyleciał do Davos

Jakub Pogorzelski
Jakub Pogorzelski

    Potężna broń Rosjan w Arktyce. "NATO musi reagować"

    Na Półwyspie Kolskim znajduje się około dwie trzecie rosyjskich broni atomowych drugiego uderzenia - systemu odpowiadania na atak nuklearny własnym atakiem.

    Należący w pełni do Kremla obszar jest także bazą rosyjskiej Floty Północnej, z siedzibą w Siewieromorsku, która w dyspozycji ma sześć z dwunastu okrętów podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi.

    Jedyna droga Floty Północnej na Atlantyk prowadzi przez płytkie akweny Morza Barentsa, rozciągające się między archipelagiem Svalbard należącym do Norwegii a północnymi wybrzeżami Europy.

    - Rosyjska broń nie jest skierowana przeciwko Norwegii, lecz w stronę dużych amerykańskich miast, takich jak Chicago i Nowy Jork. I w stronę europejskich miast, takich jak Paryż i Londyn. Dlatego ważne jest, aby sojusz był zjednoczony - zaznaczył Tore Sandvik.

    Źródła: Reuters, VG

    Zobacz również:

    Nawrocki w Davos: Grenlandia nie odciąga uwagi od wojny w Ukrainie
    Świat

    Nawrocki w Davos: Grenlandia nie odciąga uwagi od wojny w Ukrainie

    Aleksandra Czurczak
    Aleksandra Czurczak
    "Wydarzenia": Mimo rozwodu nadal są małżeństwem. W składzie orzekającym był "neosędzia"Polsat News

    Najnowsze