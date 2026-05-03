Świat składa Polsce życzenia. "Manifest wolności i sprawiedliwości"
W dniu Święta Konstytucji Trzeciego Maja z całego świata płyną życzenia dla Polski i Polaków. Swoje gratulacje złożyli m.in. prezydent i premier Litwy, sekretarz stanu USA i ambasador Ukrainy w Polsce. "Konstytucja z 1791 roku pozostaje ponadczasowym manifestem wolności i sprawiedliwości" - napisał Wasyl Bodnar.
- Z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja napłynęły do Polski gratulacje od prezydenta i premiera Litwy, sekretarza stanu USA oraz ambasadora Ukrainy w Polsce.
- Sekretarz stanu USA Marco Rubio podkreślił znaczenie polskiej konstytucji z 1791 roku jako pierwszej nowoczesnej w Europie oraz wspólne wartości, łączące Polskę i Stany Zjednoczone.
- Życzenia Polsce złożyli także prezydent Łotwy Edgars Rinkevics, ambasada Szwecji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu oraz ambasador Irlandii.
"W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki składam polskiej społeczności gratulacje z okazji Dnia Konstytucji" - napisał sekretarz stanu USA Marco Rubio w komunikacie prasowym, opublikowanym z okazji Święta Trzeciego Maja w Polsce.
"Polska konstytucja z 1791 roku, pierwsza nowoczesna konstytucja w Europie, stanowi świadectwo niezmiennego przywiązania waszego narodu do demokracji, wolności i suwerenności narodowej" - stwierdził.
Święto Trzeciego Maja. Z całego świata płyną życzenia
Amerykański polityk podkreślił, że Polacy zawsze byli częścią historii Stanów Zjednoczonych, a "nadal łączy nas wspólne zaangażowanie na rzecz wolności i dobrobytu".
"W 235. rocznicę uchwalenia historycznej polskiej konstytucji świętujemy naszą wspólną historię i z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wspólnych osiągnięć w nadchodzących latach" - dodał.
Gratulacje Polsce i prezydentowi Karolowi Nawrockiemu złożyli także prezydent Litwy Gitanas Nauseda i premier tego kraju Inga Ruginiene.
"Ten dzień przypomina nam o Rzeczypospolitej utworzonej przez nasze dwa narody - Polaków i Litwinów - oraz o jej osiągnięciach" - wskazała głowa państwa.
"Pierwsza nowoczesna, pisemna konstytucja w Europie pozostaje potężnym symbolem naszej wspólnej historii. Cały czas stanowi ona inspirację dla zaangażowania naszych narodów na rzecz wolności, demokracji, trwałej przyjaźni i ścisłej współpracy" - napisała z kolei szefowa rządu Litwy.
Święto Konstytucji Trzeciego Maja. Życzenia z Litwy, Łotwy, USA i Ukrainy
"Gratulacje dla prezydenta Nawrockiego oraz prezydenta Nausedy, a także dla wszystkich naszych polskich i litewskich przyjaciół świętujących 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów" - napisał z kolei prezydent Łotwy Edgars Rinkevics.
Życzenia Polsce złożyli także m.in. ambasada Szwecji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Pakistanu oraz ambasador Irlandii Patrick Haughey.
"Konstytucja z 1791 roku pozostaje ponadczasowym manifestem wolności i sprawiedliwości - wartości, które łączą nasze narody i całą europejską wspólnotę" - napisał przedstawiciel Ukrainy w Warszawie, Wasyl Bodnar.