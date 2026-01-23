W skrócie Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer nazwał wypowiedzi Donalda Trumpa na temat sojuszników w Afganistanie "obraźliwymi i przerażającymi" i wezwał do przeprosin.

Wiele osób, w tym książę Harry, Don Bacon, Nicholas Burns, gen. Sami Sadat oraz politycy z różnych krajów, skrytykowało słowa Trumpa dotyczące zaangażowania NATO w Afganistanie.

Donald Trump w wywiadzie dla Fox News podważył zaangażowanie państw NATO w Afganistanie, sugerując, że "pozostali z tyłu".

- Wypowiedzi prezydenta Trumpa są obraźliwe i naprawdę przerażające. Nie dziwi mnie, że tak bardzo zraniły bliskich osób zmarłych i rannych (w Afganistanie - red.) - stwierdził w piątek Keir Starmer.

- Gdybym ja się przejęzyczył w taki sposób lub powiedział takie słowa, to z pewnością bym za nie przeprosił - dodał i zaznaczył, że w wyniku działań w Afganistanie zginęło w sumie 457 brytyjskich żołnierzy.

Książę Harry komentuje słowa Trumpa. "Straciłem przyjaciół w Afganistanie"

Głos w sprawie zabrał również książę Harry, który sam służył w Afganistanie. "Służyłem tam. Poznałem tam przyjaciół na całe życie. Straciłem tam też przyjaciół" - stwierdził w komunikacie.

"Tysiące żyć zostało zmienionych na zawsze. Matki i ojcowie pochowali swoich synów i córki. Dzieci zostały bez rodziców. Rodziny poniosły tego koszty. To poświęcenie zasługuje, by mówić o nim zgodnie z prawdą i z szacunkiem, bowiem wszyscy jesteśmy zjednoczeni i lojalni obronie dyplomacji i pokoju" - dodał.

Świat krytykuje Trumpa. "Myli się"

Do słów amerykańskiego prezydenta odniósł się również Don Bacon zasiadający w amerykańskim Kongresie z ramienia republikanów. Według niego Trump się "myli" ponieważ "najprawdopodobniej nie zna prawdy". - Wiem z pierwszej ręki, że nasi europejscy sojusznicy walczyli z nami ramię w ramię w Afganistanie i Iraku i stracili wielu wspaniałych synów i córek - stwierdził.

W podobnym tonie wypowiedział się również gen. Sami Sadat, który niegdyś był dowódcą afgańskich sił specjalnych. - Prezydent Trump myli się co do wsparcia NATO w Afganistanie. Wiele państw NATO walczyło u boku Afgańczyków - stwierdził.

Z kolei były ambasador USA w Chinach Nicholas Burns określił słowa Trumpa jako "haniebne". - Odwiedziłem żołnierzy NATO w Afganistanie. Dania i Kanada walczyły na linii frontu z nami i poniosły duże straty. Potrzebujemy sojuszników, ale ich odpychamy - powiedział.

Emerytowany admirał amerykańskiej marynarki wojennej i dowódca NATO w latach 2009-2013 James Stavridis przypomniał natomiast, że w Afganistanie zginęło tysiące żołnierzy wojsk sojuszniczych, nie tylko z USA. "Czczę ich pamięć każdego dnia" - dodał.

Słowa amerykańskiego prezydenta skomentował też szef holenderskiego MSZ David van Weel, który określił je jako nieprawdziwe i bez szacunku. Natomiast poseł duńskiej Partii Konserwatywnej Rasmus Jarlov uznał je za "ignoranckie".

- Przejęliśmy Kandahar od Amerykanów ze względu na ich wojnę w Iraku. Zwolniliśmy te siły, żeby mogli przenieść się do Iraku. Byliśmy tak bardzo na froncie jak tylko można - powiedział z kolei Bruce Moncur, kanadyjski weteran wojny w Afganistanie, cytowany przez telewizję CTV News.

Trump o obecności żołnierzy NATO w Afganistanie. "Pozostali z tyłu"

Kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa padły w czwartek podczas wywiadu, którego amerykański prezydent udzielił stacji Fox News. Trump kwestionował czy państwa NATO przyszłyby na pomoc USA w razie potrzeby oraz bagatelizował ich zaangażowanie w Afganistanie.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nich nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - stwierdził Trump.

Wcześniej sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas spotkania z amerykańskim prezydentem w Davos zwrócił mu uwagę, że sojusznicy wysłali swoich żołnierzy do Afganistanu, by walczyli u boku USA.

- Na każdych dwóch Amerykanów, którzy zapłacili najwyższą ceną, przypadał jeden żołnierz z innego kraju NATO, który nie wrócił do swojej rodziny. To ważne. Smuci mnie, jeśli uważasz, że jest inaczej - powiedział.

