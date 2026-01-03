W skrócie Liderzy światowi apelują o powściągliwość i poszanowanie prawa międzynarodowego po ataku USA na Wenezuelę.

Hiszpania wyraża gotowość pełnienia roli mediatora w konflikcie i nawołuje do dialogu.

Sojusznicy Wenezueli, w tym Kuba i Rosja, potępiają działania USA i żądają pilnej reakcji społeczności międzynarodowej.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas zapewniła w sobotę, że Unia Europejska uważnie monitoruje sytuację w Wenezueli. Dodała, że rozmawiała na ten temat z sekretarzem stanu USAMarco Rubio.

- Wzywamy do powściągliwości - podkreśliła Kallas, cytowana przez agencję Reutera. Wiceszefowa KE dodała, że bezpieczeństwo obywateli UE w Wenezueli jest priorytetem. Zaapelowała przy tym o przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych.

Atak na Wenezuelę. Światowi przywódcy: Uważnie przyglądamy się sytuacji

Premier Włoch Giorgia Meloni poinformowała w sobotę, że "uważnie monitoruje sytuację w Wenezueli", a jej celem jest również "zebranie informacji o współobywatelach" w tym kraju.

Meloni dodała, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajanim . Szef resortu zapewnił z kolei, że Meloni jest na bieżąco informowana, a komórka kryzysowa MSZ działa.

Obecnie w Wenezueli żyje około 160 tys. Włochów, większość z nich posiada podwójne obywatelstwo.

Na sytuację zareagowały także belgijskie władze.

"Nasza ambasada w Bogocie, odpowiedzialna za Wenezuelę, oraz nasze służby w Brukseli są w pełni zmobilizowane. Sytuacja jest ściśle monitorowana, we współpracy z naszymi europejskimi partnerami" - napisał wicepremier Belgii i minister spraw zagranicznych Maxime Prevot w poście na portalu X.

Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec poinformowało w sobotę, że z wielkim zaniepokojeniem obserwuje sytuację w Wenezueli.

Z pisemnego komunikatu, do którego dotarła agencja Reuters, wynika, że niemieckie ministerstwo pozostaje w ścisłym kontakcie z ambasadą w Caracas, a zespół kryzysowy zbierze się w sobotę.

Wenezuela. Iran reaguje na ataki USA: Nie ustąpimy przed wrogiem

Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, najprawdopodobniej w odpowiedzi na groźbę prezydenta USA Donalda Trumpa, że udzieli pomocy irańskim demonstrantom, jeśli zostaną ostrzelani, powiedział w sobotę, że Iran "nie ustąpi przed wrogiem".

- Ważne jest to, że kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że wróg arogancko próbuje narzucić coś krajowi, urzędnikom, rządowi i narodowi, musi stawić mu opór i obnażyć pierś. Nie ustąpimy wrogowi - powiedział.

- Polegając na Bogu Wszechmogącym, ufając Bogu i mając pewność, że ludzie nas wesprą, jeśli Bóg pozwoli i z Bożą łaską, powalimy wroga na kolana - dodał.

Indonezja także skomentowała wydarzenia, oświadczając, że monitoruje rozwój sytuacji w Wenezueli, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom.

"Indonezja wzywa również wszystkie zainteresowane strony do priorytetowego traktowania pokojowego rozwiązania poprzez deeskalację i dialog, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu ochrony ludności cywilnej.

Wyspiarskie państwo podkreśliło znaczenie poszanowania prawa międzynarodowego i zasad Karty Narodów Zjednoczonych - zaznaczono w oświadczeniu władz cytowanym przez agencję Reutera.

USA-Wenezuela. Hiszpania gotowa stanąć w roli negocjatora

Hiszpania zaapelowała z kolei o deeskalację, umiarkowanie i poszanowanie prawa międzynarodowego w Wenezueli - poinformowało w sobotę hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu.

Madryt zaoferował się również jako negocjator, aby pomóc znaleźć pokojowe rozwiązanie w Wenezueli.

Stany Zjednoczone zaatakowały Wenezuelę w sobotę rano. Jak podał portal portal Infobae, wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

Wcześniej USA wielokrotnie groziły przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli, oskarżając Maduro o kierowanie "państwem narkotykowym" i sfałszowanie wyborów.

Sojusznicy Wenezueli potępiają USA. Żądania pilnej reakcji

Kuba potępia atak USA na Wenezuelę i pilnie żąda reakcji społeczności międzynarodowej na akt, który nazwała "kryminalnym" - przekazała agencja Reutera.

Według władz Kuby "strefa pokoju" jest "brutalnie atakowana", a sam prezydent "potępia terroryzm państwowy przeciwko narodowi Wenezueli".

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w sobotę, że jest głęboko zaniepokojone doniesieniami o tym, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali siłą usunięci z kraju w ramach "agresywnych działań" Stanów Zjednoczonych.

"Wzywamy do natychmiastowego wyjaśnienia tej sytuacji. Takie działania, jeśli rzeczywiście miały miejsce, stanowią niedopuszczalne naruszenie suwerenności niepodległego państwa, której poszanowanie jest kluczową zasadą prawa międzynarodowego" - oświadczyło ministerstwo.

Z kolei wenezuelska opozycja, na czele której stoi niedawna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado, w oświadczeniu na portalu X stwierdziła, że nie zamierza oficjalnie komentować tych wydarzeń.

Źródło: Reuetrs

