Świat reaguje na ataki w Wenezueli. Jest ochotnik na mediatora

Dagmara Pakuła

Dagmara Pakuła

Aktualizacja

- Wzywamy do powściągliwości - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas w reakcji na ataki USA na Wenezuelę, dodając, że KE przygląda się sytuacji, a ona sama rozmawiała już z amerykańskimi władzami. Sobotnie wydarzenia komentują kolejni światowi przywódcy. Berlin zwoła w sobotę zespół kryzysowy, a Madryt oferuje się w roli negocjatora. Pojawiły się też głosy sojuszników Caracas.

Wysoki słup czarnego dymu wznoszący się nad miejską zabudową, intensywne płomienie pożaru w ciemności, na tle wzgórz i budynków mieszkalnych.
Ataki USA na Wenezuelę. Światowi przywódcy reagująSTR / AFP / LUIS JAIMES / AFPEast News

W skrócie

  • Liderzy światowi apelują o powściągliwość i poszanowanie prawa międzynarodowego po ataku USA na Wenezuelę.
  • Hiszpania wyraża gotowość pełnienia roli mediatora w konflikcie i nawołuje do dialogu.
  • Sojusznicy Wenezueli, w tym Kuba i Rosja, potępiają działania USA i żądają pilnej reakcji społeczności międzynarodowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas zapewniła w sobotę, że Unia Europejska uważnie monitoruje sytuację w WenezueliDodała, że rozmawiała na ten temat z sekretarzem stanu USAMarco Rubio.

- Wzywamy do powściągliwości - podkreśliła Kallas, cytowana przez agencję Reutera. Wiceszefowa KE dodała, że bezpieczeństwo obywateli UE w Wenezueli jest priorytetem. Zaapelowała przy tym o przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych.

Atak na Wenezuelę. Światowi przywódcy: Uważnie przyglądamy się sytuacji

Premier Włoch Giorgia Meloni poinformowała w sobotę, że "uważnie monitoruje sytuację w Wenezueli", a jej celem jest również "zebranie informacji o współobywatelach" w tym kraju.

Meloni dodała, że pozostaje w stałym kontakcie z ministrem spraw zagranicznych Włoch Antonio Tajanim . Szef resortu zapewnił z kolei, że Meloni jest na bieżąco informowana, a komórka kryzysowa MSZ działa.

Obecnie w Wenezueli żyje około 160 tys. Włochów, większość z nich posiada podwójne obywatelstwo.

Na sytuację zareagowały także belgijskie władze.

"Nasza ambasada w Bogocie, odpowiedzialna za Wenezuelę, oraz nasze służby w Brukseli są w pełni zmobilizowane. Sytuacja jest ściśle monitorowana, we współpracy z naszymi europejskimi partnerami" - napisał wicepremier Belgii i minister spraw zagranicznych Maxime Prevot w poście na portalu X.

Zobacz również:

Według relacji świadka ataku USA na Wenezuelę w pewnym momencie niebo zrobiło się czerwone
Świat

Relacja świadka ataku USA na Wenezuelę. "Niebo nagle zrobiło się czerwone"

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska

    Także Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec poinformowało w sobotę, że z wielkim zaniepokojeniem obserwuje sytuację w Wenezueli.

    Z pisemnego komunikatu, do którego dotarła agencja Reuters, wynika, że niemieckie ministerstwo pozostaje w ścisłym kontakcie z ambasadą w Caracas, a zespół kryzysowy zbierze się w sobotę.

    Wenezuela. Iran reaguje na ataki USA: Nie ustąpimy przed wrogiem

    Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei, najprawdopodobniej w odpowiedzi na groźbę prezydenta USA Donalda Trumpa, że udzieli pomocy irańskim demonstrantom, jeśli zostaną ostrzelani, powiedział w sobotę, że Iran "nie ustąpi przed wrogiem".

    - Ważne jest to, że kiedy człowiek zdaje sobie sprawę, że wróg arogancko próbuje narzucić coś krajowi, urzędnikom, rządowi i narodowi, musi stawić mu opór i obnażyć pierś. Nie ustąpimy wrogowi - powiedział.

    - Polegając na Bogu Wszechmogącym, ufając Bogu i mając pewność, że ludzie nas wesprą, jeśli Bóg pozwoli i z Bożą łaską, powalimy wroga na kolana - dodał.

    Indonezja także skomentowała wydarzenia, oświadczając, że monitoruje rozwój sytuacji w Wenezueli, aby zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom.

    Zobacz również:

    Władze Wenezueli żądają dowodu życia pojmanego prezydenta Maduro i jego żony
    Świat

    Maduro pojmany przez siły USA. Wiceprezydent Wenezueli: Żądamy dowodu

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła

      "Indonezja wzywa również wszystkie zainteresowane strony do priorytetowego traktowania pokojowego rozwiązania poprzez deeskalację i dialog, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu ochrony ludności cywilnej.

      Wyspiarskie państwo podkreśliło znaczenie poszanowania prawa międzynarodowego i zasad Karty Narodów Zjednoczonych - zaznaczono w oświadczeniu władz cytowanym przez agencję Reutera.

      USA-Wenezuela. Hiszpania gotowa stanąć w roli negocjatora

      Hiszpania zaapelowała z kolei o deeskalację, umiarkowanie i poszanowanie prawa międzynarodowego w Wenezueli - poinformowało w sobotę hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu.

      Madryt zaoferował się również jako negocjator, aby pomóc znaleźć pokojowe rozwiązanie w Wenezueli.

      Stany Zjednoczone zaatakowały Wenezuelę w sobotę rano. Jak podał portal portal Infobae, wśród zaatakowanych celów były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira.

      Wcześniej USA wielokrotnie groziły przeprowadzeniem operacji lądowych w Wenezueli, oskarżając Maduro o kierowanie "państwem narkotykowym" i sfałszowanie wyborów.

      Sojusznicy Wenezueli potępiają USA. Żądania pilnej reakcji

      Kuba potępia atak USA na Wenezuelę i pilnie żąda reakcji społeczności międzynarodowej na akt, który nazwała "kryminalnym" - przekazała agencja Reutera.

      Według władz Kuby "strefa pokoju" jest "brutalnie atakowana", a sam prezydent "potępia terroryzm państwowy przeciwko narodowi Wenezueli".

      Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w sobotę, że jest głęboko zaniepokojone doniesieniami o tym, że prezydent Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona zostali siłą usunięci z kraju w ramach "agresywnych działań" Stanów Zjednoczonych.

      "Wzywamy do natychmiastowego wyjaśnienia tej sytuacji. Takie działania, jeśli rzeczywiście miały miejsce, stanowią niedopuszczalne naruszenie suwerenności niepodległego państwa, której poszanowanie jest kluczową zasadą prawa międzynarodowego" - oświadczyło ministerstwo.

      Z kolei wenezuelska opozycja, na czele której stoi niedawna laureatka Pokojowej Nagrody Nobla Maria Corina Machado, w oświadczeniu na portalu X stwierdziła, że nie zamierza oficjalnie komentować tych wydarzeń.

      Źródło: Reuetrs

      Zobacz również:

      Donald Trump zdecydował się na interwencję w Wenezueli. W tle kadry z ataku sił amerykańskich
      Świat

      Fortel Donalda Trumpa. Rozpoczął "specjalną operację" w Wenezueli

      Jakub Krzywiecki
      Jakub Krzywiecki
      "Polityczny WF": Rozmowa Lisa z Wildsteinem niczym z piaskownicyINTERIA.PL

      Najnowsze