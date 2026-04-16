W skrócie Papież Leon XIV podczas wizyty w Kamerunie potępił przywódców odpowiedzialnych za prowadzenie wojen i wykorzystywanie zasobów na cele militarne.

Leon XIV skrytykował także tych przywódców, którzy używają języka religijnego do usprawiedliwiania działań wojennych i wezwał do zmiany kursu.

Donald Trump odniósł się krytycznie do papieża po jego komentarzach dotyczących konfliktu na Bliskim Wschodzie, a Leon XIV zapowiedział dalsze promowanie pokoju i dialogu.

Papież rozpoczął swoją wizytę w Kamerunie. W mieście Bamenda odprawił mszę świętą. Jak informuje agencja AFP, region ten od lat zmaga się z rebelią separatystyczną. Konflikt pochłonął tysiące ludzkich żyć.

Leon XIV po raz kolejny skrytykował przywódców za prowadzenie wojen. - Ci, którzy okradają waszą ziemię z zasobów, zazwyczaj inwestują znaczną część zysków w broń, utrwalając w ten sposób niekończący się cykl destabilizacji i śmierci - mówił.

Następnie dodał, że "świat jest pustoszony przez garstkę tyranów". Słowa można odebrać jako krytykę pod adresem Donalda Trumpa. Ojciec Święty nie ukrywał swojego krytycznego zdania o agresji USA na Iran.

Kamerun. Papież Leon XIV potępił "mistrzów wojny"

Leon XIV potępił również przywódców, którzy posługują się językiem religijnym, aby usprawiedliwiać wojny.

- Biada tym, którzy naginają religie i nawet samo imię Boga do własnych celów wojskowych, ekonomicznych i politycznych, wciągając to, co święte, w to, co jest najbardziej brudne i mroczne - grzmiał. Hierarcha wezwał do "zdecydowanej zmiany kursu".

- Mistrzowie wojny udają, że nie wiedzą, że wystarczy chwila, aby zniszczyć, lecz często całe życie nie wystarcza, aby odbudować - podkreślił w swoim przemówieniu.

Po chwili dodał: - (Politycy - red.) Przymykają oko na fakt, że miliardy dolarów są wydawane na zabijanie i dewastację, podczas gdy brakuje środków na leczenie, edukację i odbudowę.

Spór na linii Watykan - USA. Donald Trump krytycznie o papieżu

Przypomnijmy, na linii Watykan - USA trwa spór po krytycznych komentarzach papieża nt. trwającej wojny na Bliskim Wschodzie.

"Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, iż Iran ma broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, iż Ameryka zaatakowała Wenezuelę - kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do USA" - pisał na platformie Truth Social Donald Trump.

- Nie sądzę, że przesłanie Ewangelii powinno być nadużywane w sposób, w jaki robią to niektórzy ludzie. Nadal będę głośno sprzeciwiał się wojnie, będę promował pokój, dialog i wielostronne relacje między państwami w poszukiwaniu sprawiedliwego rozwiązania problemów - zaznaczył w odpowiedzi na wpis republikanina Leon XIV.

Źródło: Reuters, AFP, Vatican News

