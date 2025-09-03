Świat po raz pierwszy zobaczył ten pocisk. "Promień zniszczenia na całą planetę"

Chińska armia pokazała nowoczesny międzykontynentalny pocisk balistyczny DF-61. Wraz z nim zaprezentowano arsenał "trzy w jednym", który obejmuje m.in. pociski podwodne i powietrzne. Prezentacja miała miejsce w czasie parady wojskowej w Pekinie z okazji obchodów 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Chiny pokazały najnowocześniejszy pocisk. Arsenał "trzy w jednym"
  • Chińska armia zaprezentowała nowoczesny międzykontynentalny pocisk balistyczny DF-61 w ramach arsenału "trzy w jednym".
  • Podczas parady wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej pokazano szeroki wachlarz nowego chińskiego uzbrojenia, w tym systemy przeciwlotnicze, rakiety i czołgi.
  • Wśród zaproszonych gości znaleźli się światowi przywódcy, tacy jak Władimir Putin, Kim Dzong Un i Masud Pezeszkian.
W trakcie chińskiej parady wojskowej w Pekinie, która związana była z uroczystymi obchodami 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, zaprezentowano po raz pierwszy nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny DF-61. Arsenał przewożony był na ośmiokołowej platformie mobilnej.

Najnowocześniejsze chińskie pociski. Promień zniszczenia na całą planetę

Jak donosi amerykańskie CNN, powołując się na chińską agencję informacyjną Xinhua, pocisk został zaprezentowany w ramach "strategicznej siły nuklearnej trzy w jednym", która obejmuje arsenały: lądowy, morski oraz powietrzny.

    Razem z DF-61 zaprezentowane zostały powietrzne pociski balistyczne JL-1 oraz podwodne pociski JL-3. Wśród nich znalazł się także pocisk DF-5C, który według prokremlowskiej agencji Ria Nowosti obejmuje swoim "promieniem zniszczenia" całą planetę.

    W defiladzie, określanej jako największa parada wojskowa w historii komunistycznych Chin, uczestniczyło ponad 10 tys. żołnierzy z 45 formacji wojskowych, w tym oddziały piechoty, sił powietrznych, marynarki wojennej, wsparcia informatycznego, które pojawiły się po raz pierwszy, oraz formacje historyczne.

    Parada wojskowa w Pekinie. Wśród gości Władimir Putin oraz Kim Dzong Un

    Wzdłuż alei Chang'an przecinającej plac Tiananmen przejechały setki pojazdów wojskowych z najnowocześniejszym uzbrojeniem. Jak podkreślono, większość sprzętu została zaprezentowana po raz pierwszy.

      Na platformach zaprezentowano nowe systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, jak HQ-9C, pociski przeciwokrętowe i podwodne, w tym YJ-15, systemy radarowe oraz jednostki bezzałogowe powietrzne i morskie. Zadebiutował także czołg podstawowy typu 99A, wyposażony w działo kalibru 125 mm.

      Nad ponad 50 tys. widzów zgromadzonych na placu centralnym stolicy przeleciały śmigłowce, tworząc kształt liczby 80. Nastąpił także przelot eskadr z udziałem ponad 100 samolotów, w tym myśliwców, bombowców oraz samolotów transportowych. Na zakończenie wypuszczono 80 tys. "gołębi pokoju".

      Na trybunie honorowej wśród zagranicznych gości znaleźli się przedstawiciele 26 państw, m.in. przywódcy Rosji i Korei Północnej - Władimir Putin i Kim Dzong Un - oraz prezydent Iranu Masud Pezeszkian. Najwyżsi rangą przedstawiciele Europy, którzy obecni byli na defiladzie, to prezydent Serbii Aleksandar Vuczić i premier Słowacji Robert Fico.

      Źródła: Reuters, Interia, Unian

