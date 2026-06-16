W skrócie Zaufanie do Stanów Zjednoczonych i prezydenta Donalda Trumpa znacząco spadło na świecie, również w Polsce, która mimo to nadal należy do bardziej proamerykańskich krajów.

W Polsce odnotowano spadek pozytywnego postrzegania USA o 28 punktów procentowych oraz spadek zaufania do Donalda Trumpa, któremu ufa 29 procent badanych.

Stany Zjednoczone postrzegane są globalnie gorzej niż Chiny i Rosja, a uznawane są za największe zagrożenie dla świata.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Według opublikowanego przez Pew sondażu, przeprowadzonego między lutym i majem w 36 krajach, znaczne spadki w opinii na temat Stanów Zjednoczonych i Trumpa zanotowano w niemal wszystkich państwach i w niemal wszystkich kategoriach.

Zgodnie z sondażem Pew, średnio (mediana) 23 proc. badanych wyraża zaufanie do przywództwa Trumpa w sprawach międzynarodowych. Globalnie, jedynie 37 proc. ma pozytywne opinie o Stanach Zjednoczonych, a 57 proc. - negatywne. Tylko w siedmiu krajach odsetek ocen pozytywnych jest większy niż negatywnych.

Sondaż. Polska jednym z najbardziej proamerykańskich krajów

Wśród tych krajów jest też Polska, gdzie odnotowano również jedne z największych spadków sympatii i zaufania do USA w porównaniu do analogicznego badania z lat poprzednich. Ogólne oceny USA w Polsce spadły o 28 punktów procentowych (p.p.) - z 77 proc. w lutym 2024 r. do 49 proc. obecnie (odsetek ocen negatywnych to 43 proc.).

Polska zanotowała też największy w badaniu spadek w jednej z kluczowych pozycji sondażu: odpowiedzi na pytanie, czy "USA biorą pod uwagę interesy krajów takich jak nasz". W 2023 r. 67 proc. Polaków uważało, że Waszyngton liczy się z polskimi interesami. Obecnie uważa tak 22 proc.

Mimo to Polska wraz z Węgrami pozostaje jedynym państwem europejskim, w którym większość uznaje USA za wiarygodnego partnera (57 proc. wobec 65 proc. na Węgrzech), choć również jest to spadek o 28 punktów wobec roku 2022.

Większość Polaków nie ufa Donaldowi Trumpowi

Spośród badanych społeczeństw europejskich, najwyższe - poza Węgrami - notowania w Polsce ma sam Trump, choć prezydent nie cieszy się dużym zaufaniem Polaków. Ufa mu 29 proc., zaś brak zaufania deklaruje 67 proc. To i tak wynik znacznie wyższy niż na zachodzie Europy. W Szwecji zaufanie do Trumpa deklaruje 11 proc., w Holandii i Francji - 15 proc., w Niemczech - 16 proc.

Bardziej niż do Trumpa Polacy deklarowali zaufanie do prezydenta Francji Emmanuela Macrona (47 proc.) i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego (46 proc.).

Drastycznie (o 39 p.p.) spadł też odsetek pozytywnych odpowiedzi na pytanie, czy "USA przyczyniają się do pokoju i stabilności na świecie": uważa tak obecnie 46 proc. badanych w Polsce, a 35 proc. - globalnie.

Z badania wynika, że Trump największą popularnością cieszy się na Filipinach i w Izraelu (odpowiednio 68 i 66 proc.), a najmniejszą na Zachodnim Brzegu Jordanu i Turcji (odpowiednio 4 proc. i 6 proc.). Nieco lepszymi ocenami prezydent USA cieszy się wśród społeczeństw kluczowych sojuszników USA w Azji. W Japonii ufa mu 25 proc., a w Korei Płd. - 22 proc.

USA gorsze niż Rosja i Chiny

Sondaż Pew nie jest jedynym, w którym Stany Zjednoczone nie wypadły korzystnie na świecie. W maju opublikowany został globalny Indeks Percepcji Demokracji, w ramach którego przeprowadzono sondaż na próbie 94 tys. osób w 98 krajach, w tym w Polsce.

USA zajęły w nim piąte miejsce na liście krajów o najbardziej negatywnym postrzeganiu. Gorzej wypadły jedynie Izrael, Korea Północna, Afganistan oraz Iran. Tym samym Stany Zjednoczone okazały się być gorzej postrzegane na świecie niż chociażby Chiny czy Rosja.

W badaniu tym USA zostały również uznane za państwo będące największym zagrożeniem dla świata. Na drugim miejscu uplasowała się Rosja.





"Wydarzenia": Dramat w Mszanie Górnej. Były chłopak miał zabić 19-latkę, a następnie siebie Polsat News