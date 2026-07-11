W skrócie W Chinach ewakuowano ponad 900 tysięcy osób w związku ze zbliżającym się tajfunem Bavi, który ma uderzyć w okolicach Wenzhou.

Według prognoz tajfun Bavi osiągnął kategorię supertajfunu, a zagrożone są prowincje Zhejiang, Fujian, Jiangsu oraz Szanghaj.

Na Tajwanie ewakuowano ponad 14 tysięcy osób, wprowadzono środki ostrożności i ograniczenia w transporcie, a na Filipinach odnotowano co najmniej 17 ofiar śmiertelnych.

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Zgodnie z informacjami agencji Reutera, ponad pół miliona osób zostało ewakuowanych z prowincji Zhejiang, natomiast kolejne 100 tysięcy ewakuowano z sąsiedniej prowincji Fujian. W sobotę po godz. 10 agencja AFP podała natomiast, że swoje domy opuściło 900 tysięcy osób.

Sytuacja ma związek z prognozowanym uderzeniem tajfunu Bavi. Oczekuje się, że niebezpieczne zjawisko dotrze do Chin w niedzielny poranek. Tajfun uderzy najprawdopodobniej w Wenzhou - liczące około 10 milionów mieszkańców miasto położone w prowincji Zhejiang.

"Tajfun Bavi osiągnął kategorię supertajfunu i może wywrzeć znaczący wpływ na wschodnie wybrzeże Chin. Maksymalna prędkość wiatru w pobliżu oka cyklonu przekracza 62 m/s, co odpowiada sile powyżej 17 stopni w skali Beauforta" - ostrzegają polskie służby dyplomatyczne, dodając, że zagrożone są nie tylko Fujian, Jiangsu i Zhejiang, ale także Szanghaj.

Tajfun Bavi. Niszczycielski żywioł zmierza w kierunku Chin

Mimo zbliżającego się zagrożenia, okoliczna ludność zachowuje zimną krew. - Trochę się martwię, ale myślę, że wszystko będzie dobrze - powiedział 50-letni mieszkaniec Wenzhou, cytowany przez agencję Reutera. - Przechodziliśmy już przez tajfuny. Damy radę - dodał.

50-latek relacjonował, że jego rodzina zrobiła zapas wody na około dwa-trzy dni. - Nie ma potrzeby panikować ani gromadzić dużych zapasów żywności czy innych dóbr - powiedział.

- Martwię się o doniczki na balkonie mojej mamy, więc pomogę je wnieść do środka. Moi rodzice są w zaawansowanym wieku i zostali sami w domu - opisywała kolejna mieszkanka Wenzhou.

Dużych obaw nie wykazują także mieszkańcy Tajpej. - Wszystko jest w porządku, to nic poważnego. To tylko trochę silniejszy wiatr - ocenił 68-letni Yeh Mao-hsiung.

Supertajfun w natarciu. Na Tajwanie przeprowadzono ewakuację

Jak opisuje "The Japan Times", tajfun Bavi przetacza się przez Japonię, a konkretnie przez wyspy Sakishima. Żywiołowi towarzyszą intensywne opady deszczu oraz silne porywy wiatru.

Na Tajwanie ewakuowanych zostało ponad 14 tysięcy osób. Oczekuje się, że w sobotę w ciągu dnia centrum burzy przejdzie w odległości od 100 do 150 kilometrów od wybrzeża wyspy.

Na Tajwanie wdrożono środki ostrożności - zamknięte zostały szkoły i biura, które mogłyby być otwarte w weekend. Odwołane zostały liczne połączenia lotnicze. Ograniczono ponadto działalność kolei.

Z uderzeniem żywiołu zmagają się Filipiny, gdzie zginęło co najmniej 17 osób - dodaje Reuters.

Źródła: agencja Reutera, "The Japan Times", AFP





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