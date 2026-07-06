Supertajfun Bavi dotarł w rejon Mikronezji na zachodnim Pacyfiku w poniedziałek. Sprowadził potężne porywy wiatru oraz intensywne ulewy na Mariany Północne, czyli na wyspy Rota, Saipan, Tinian, mocno jego obecność odczuła również wyspa Guam. To terytoria zależne Stanów Zjednoczonych.

Oko cyklonu przechodzi przez wyspy. "Trzymajcie się mocno"

Oko tej burzy tropikalnej minęło wyspę Rota w poniedziałek rano. W tym momencie żywioł niósł wiatr o prędkości ponad 241 km/h.

Wcześniej notowano wiatr o sile około 290 km/h, choć zdarzały się pojedyncze porywy dochodzące do około 345 km/h - powiedział meteorolog Edwin Montvila z amerykańskiej Narodowe Służby Pogodowej (NWS), cytowany przez agencję AP.

"Trzymajcie się mocno" - zaapelował do mieszkańców wysp inny meteorolog NSW, Brandon Aydlett. "Właśnie wychodzimy z apogeum warunków. To będzie powolna poprawa, ale nastąpi" - zapewnił specjalista.

Supertajfun Bavi widoczny na mapie pogodowej. Jego oko przeszło przez wyspę Rota WXCharts materiał zewnętrzny

Na wyspie Guam supertajfun spowodował dużo przerw w dostawie prądu, po tym jak wichury powaliły linie wysokiego napięcia. Na wyspie nie nastąpił co prawda całkowity blackout, jednak jej pozbawiona elektryczności jest praktycznie całą południowa część.

Z powodu niebezpiecznych warunków praca ekip naprawczych była zawieszona od nocy z niedzieli na poniedziałek. Naprawy mają zostać wznowione, jak tylko warunki na to pozwolą.

Poruszanie się po wyspie jest bardzo utrudnione, ponieważ wiele dróg zostało zalanych.

Na Guam otworzono pięć schronisk, które zapełniły się w średnio 50 proc. Eksperci z NWS zalecają wszystkim mieszkańcom Marianów pozostanie w budynkach - najlepiej w schronach.

Na wyspie Rota mieszkańcom zdecydowanie odradza się wychodzenie na dwór podczas przesuwania się oka cyklonu, ponieważ warunki szybko się pogorszą, a wichury osiągną "potencjalnie katastrofalny poziom".

"To ekstremalnie groźna, zagrażająca życiu sytuacja. Wyjście na zewnątrz może skutkować śmiercią od latających szczątków" - podkreśla NWS.

Nie otrząsnęli się po wcześniejszym supertajfunie. Teraz przyszedł kolejny

Na wyspie Saipan, znajdującej się na północ od Roty, siła wiatru w rejonie miejscowego lotniska dochodziła do 100 km/h.

Tam warunki są trudne, ponieważ mieszkańcy jeszcze nie otrząsnęli się po wczśniejszym supertajfunie, Sinlaku, kóry uderzył w ten region w kwietniu tego roku. Wówczas spowodował śmierć 17 osób oraz straty wyceniane na około 1,5 mld dolarów.

Do dziś na tej wyspie wiele osób nie miało prądu, a kolejny supertajfun przynosi nowe zniszczenia.

W poniedziałek NWS poinformowała, że Bavi stopniowo odsuwa się od wysp, jednak wciąż utrzymują się tam podmuchy wiatru dochodzące do około 115 km/h, więc nie jest jeszcze bezpiecznie. Radzą więc mieszkańcom wysp, by pozostali w schronieniach "od zachodu słońca w niedzielę do wschodu słońca we wtorek".

Z supertajfunem mamy do czynienia, kiedy prędkość tajfunu przekracza 240 km/h. To odpowiednik huraganu piątej kategorii.

Źródło: AP, "The Guam Daily Post", Kuam, NWS, BBC

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