W skrócie Supertajfun Ragasa zagraża południowym prowincjom Chin. Lokalne władze ewakuują setki tysięcy osób, zamykane są szkoły, odwoływane loty i wstrzymywany ruch kolejowy.

Hongkong, Tajwan i Filipiny przygotowują się na uderzenie żywiołu – na Filipinach już ewakuowano ponad 10 tys. mieszkańców.

Chińskie i międzynarodowe służby meteorologiczne ostrzegają przed ekstremalnymi ulewami. Żywioł niesie wiatr o prędkości przekraczającej 200 km/h.

Tajfun Ragasa - 18. zjawisko tego typu w 2025 roku - w niedzielę rano zyskał na sile i od tej pory określa się go mianem supertajfunu - poinformowało chińskie narodowe służby meteorologiczne. Specjaliści spodziewają się, że uderzy w ląd w środę, w rejonie między Shanwei w prowincji Guangdong a Wenchang w prowincji Hainan na południu Chin.

Supertajfun Ragasa coraz bliżej. Polska ambasada ostrzega

Obecnie Ragasa jest najsilniejszym tegorocznym tajfunem w północno-zachodnim pacyfiku - donoszą chińskie media. Supertajfun niesie stały wiatr o prędkości 60 metrów na sekundę, czyli 216 km/h. Oprócz tego odnotowuje się porywy o prędkości dochodzącej do 265 km/h.

"Supertajfun Ragasa zbliża się do Hongkongu! Lotnisko w Hongkongu rozważa zawieszenie wszystkich lotów na 36 godzin, począwszy od wtorku, możliwe również przerwy w działaniu komunikacji miejskiej. Zachowaj szczególną ostrożność i obserwuj komunikaty władz" - głosi komunikat wydany przez polską ambasadę w Chinach.

Wiele miast na południu Chin przygotowuje się na uderzenie żywiołu. Władze Shenzhen ostrzegają przed możliwą "katastrofalną klęską". W tym rejonie z zagrożonych terenów ewakuowanych może zostać około 400 tysięcy osób.

"Miasto planuje przemieścić około 400 tys. ludzi, w tym tych przebywających w tymczasowych schronieniach, na niżej położonych terenach oraz regionach na wybrzeżu" - napisano w komunikacie miejscowej służby zarządzania kryzysowego.

Prowincja Guangdong, która w weekend zmagała się z burzą tropikalną Mitag, przygotowując się na nadejście Ragasy ogłosiła, że od wtorku zacznie stopniowo zmniejszać ruch kolejowy, w tym pociągów dużych prędkości, a przez całą środę kursowanie pociągów może być zawieszone. Ruch ma być stopniowo wznawiany od czwartku.

Wstrzymane setki lotów, zamknięte szkoły

Na nadejście supertajfunu przygotowuje się również Hongkong. W poniedziałek mające tam swoją bazę linie lotnicze Cathay Pacific ogłosiły, że od wtorku odwołają ponad 500 lotów z miejscowego lotniska. We wtorek i w środę szkoły w Hongkongu pozostaną zamknięte.

Chińscy eksperci prognozują, że od wtorku do środy w prowincjach Guangdong, Guangxi, Fujian, Jiangsu, Anhui w niektórych regionach może spaść do 280 litrów deszczu na metr kwadratowy.

Możliwe, że w chwili uderzenia w ląd supertajfunowi Ragasa może towarzyszyć wiatr o sile około 200 km/h, a być może do 220 km/h - szacuje obserwatorium w Hongkongu.

O sile supertajfunu jako pierwsi przekonają się Filipińczycy.

Ewakuacje w innych krajach już trwają

W poniedziałek na północy Filipin ewakuowano ponad 10 tys. osób. Supertajfun Ragasa ma uderzyć w ciągu dnia w rejonie wysp Babuyan, leżących około 740 kilometrów na południe od Tajwanu. Ewakuowanych rozmieszczono w szkołach i centrach ewakuacyjnych.

Prezydent kraju Ferdinand Marcos napisał na swoim profilu na Facebooku, że monitoruje sytuację oraz że wszystkie rządowe agencje są "w pogotowiu do niesienia pomocy wszędzie i gdziekolwiek będzie trzeba".

Szkoły i urzędy państwowe pozostaną zamknięte w poniedziałek w stolicy Filipin, Manili, a także w 29 prowincjach.

Na znajdującym się na trasie supertajfunu Tajwanie tamtejsza służba pogodowa ostrzega przed "eksptremalnie ulewnym deszczem" na wschodzie wyspy:

"Średnica burzy jest dość duża i wynosi około 320 km. Jednak centrum tajfunu wciąż znajduje się w pewnym oddaleniu, a jego obszar silnych wiatrów już doświadcza pewnych części Tajwanu" - napisano w komunikacie.

W górskich regionach nieopodal miasta Pingtung miejscowi strażacy przeprowadzają ewakuacje.

W poniedziałek rano supertajfun znajdował się około 570 kilometrów na północny wschód od Manili.

Źródło: SCMP.com, Chinadaily.com.cn, AFP, News.cgtn.com

