W skrócie Sześcioletni chłopiec podpalił supermarket w Kijowie, podczas gdy jego rodzice byli zajęci zakupami.

Pożar wywołany przez dziecko spowodował straty przekraczające 30 tysięcy hrywien, ale nikt nie ucierpiał.

Rodzicom chłopca grozi grzywna za niedopełnienie obowiązków opiekuńczych.

Incydent miał miejsce w dzielnicy Dnieprowskiej w Kijowie. Jak podała stołeczna policja, sześciolatek pozostawiony bez opieki najpierw przyglądał się stoisku z zapalniczkami.

Chłopiec wziął jedną z nich i podpalił kartonowe pudełko z krzesłem. Jak pokazują nagrania, ogień szybko rozprzestrzenił się na sąsiednie półki z towarami.

Kijów. Sześciolatek podpalił supermarket. Zapłacić muszą rodzice

W wyniku pożaru sklep poniósł straty szacowane na ponad 30 tys. hrywien (ponad 2 tysiące złotych).

Pożar nie spowodował jednak żadnych obrażeń wśród klientów, którzy po usłyszeniu alarmu szybko opuścili budynek.

Policja przeprowadziła z dzieckiem rozmowę profilaktyczną, a wobec rodziców sporządzono protokół administracyjny za niedopełnienie obowiązków opiekuńczych.

Za chwilę nieuwagi, która doprowadziła do dużych strat, rodzicom grozi grzywna.

