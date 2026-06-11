W skrócie Prezydent Węgier uznał, że premier nie może nakazać mu ustąpienia ze stanowiska i określił takie próby jako zagrożenie dla demokracji.

Peter Magyar, nowy premier Węgier, zapowiedział zmiany konstytucyjne po odmowie rezygnacji przez Tamasa Sulyoka, a prezydent poprosił o opinię Komisję Wenecką Rady Europy.

Premier zarzucił prezydentowi brak obrony ofiar przemocy oraz praworządności i zadeklarował kolejne spotkanie w tej sprawie.

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Nowy premier Węgier Peter Magyar wielokrotnie wzywał prezydenta Tamasa Sulyoka do ustąpienia ze stanowiska, wyznaczając ostateczny termin na ten ruch do 31 maja. Po tym, jak Sulyok odmówił, powołując się na "godność urzędu głowy państwa", Magyar zapowiedział wprowadzenie niezbędnych zmian konstytucyjnych, które mają umożliwić zmianę na fotelu prezydenta.

W rozmowie ze szwajcarską gazetą "Weltwoche" Sulyok stwierdził, że forsowanie w tym celu przez Magyara zmian w konstytucji "stanowi zagrożenie nie tylko dla porządku konstytucyjnego, ale także dla całego porządku demokratycznego, dla państwa prawa".

- Z pewnością istnieje jeden przypadek, w którym prezydent Węgier nie mógłby ustąpić: Gdyby premier nakazał mu to zrobić - ocenił.

Węgry. Sulyok odpiera zarzuty Magyara. "Poważny atak na urząd prezydenta"

Zapewniając o swojej niezależności, węgierski prezydent wyraził sprzeciw wobec bycia nazywanym przez nowego szefa rządu "marionetką Orbana". Jego zdaniem używanie takich sformułowań "to poważny atak na urząd prezydenta".

Według urzędującego wciąż prezydenta Węgier "ani demokracja, ani rządy prawa nie mogą opierać się na groźbach", a on sam miał proponować Magyarowi współpracę. Głowa państwa wspomniała także o swojej ostatniej rozmowie z szefem rządu i ministrem sprawiedliwości.

- Stało się dla mnie jasne, że zamierzają oni odsunąć prezydenta poprzez spersonalizowaną poprawkę do konstytucji. W prawie konstytucyjnym nazywa się to grabieżą polityczną - ocenił.

Sulyok poinformował także, że zwrócił się o poradę do Komisji Weneckiej Rady Europy w związku z tym, co określił jako "narastający kryzys konstytucyjny".

Magyar apeluje do prezydenta. Przypomina o woli jego wyborców

Magyar zareagował na wywiad głowy państwa wpisem, w którym zarzucił, że Sulyok "nigdy nie stanął w obronie dzieci, będących ofiarami przemocy, prześladowanych przez reżim Orbana ani praworządności, a mimo to spędza czas, narzekając za granicą na swoją sytuację.

Szerzej do sporu z prezydentem Magyar odniósł się w wywiadzie dla ATV, przypominając, że choć nie brakuje mu szacunku do urzędu głowy państwa, to węgierscy wyborcy dali jego rządowi wyraźny mandat do zastąpienia wysokich rangą urzędników.

Szef rządu zapowiedział też, że zamierza odbyć spotkanie z prezydentem, by kolejny raz zachęcić go do wypełnienia woli obywateli i ustąpienia ze stanowiska.

Źródło: "Weltwoche", Hungarian Conservative





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