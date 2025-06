Niewielka kostka przypominająca wymiarami szkatułkę na biżuterię końcem maja trafiła na Międzynarodową Staję Kosmiczną. Urządzenie, które mieści się na dłoni, zawiera w sobie komputer. Kompaktowa jednostka do przetwarzania danych czeka tam na Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego - drugiego w historii Polaka, który poleci w kosmos.

Komputer o nazwie LeopardISS posłuży Polakowi do jednego z 13 eksperymentów, które zostaną przeprowadzone w ramach polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS. By było to możliwe, urządzenie potrzebuje specyficznego, innowacyjnego oprogramowania.

- W przemyśle kosmicznym poruszamy się powoli, ostrożnie. A tu nagle przyszła wiadomość, że trzeba to po prostu zrobić. I... zrobiliśmy! - mówi w rozmowie z Interią Marek Kraft - adiunkt na Politechnice Poznańskiej w Instytucie Robotyki i Inteligencji Maszynowej*. Przez ostatnie miesiące szefował zespołowi specjalistów, który stworzył oprogramowanie do kluczowego dla eksperymentu urządzenia.

To grupa kilkunastu naukowców związanych z Politechniką Poznańską, w tym także studentów. Wykonanie projektu zajęło im zaledwie pół roku - od momentu przyjęcia wyzwania, do chwili, w której wstępna wersja oprogramowania była gotowa do testów.

W swojej pracy zespół musiał sprostać wygórowanym wymaganiom narzuconym sprzętowi dopuszczanemu do implementacji na międzynarodowej stacji kosmicznej. Właśnie staliśmy się świadkami ich sukcesu.

Polacy wynoszą sztuczną inteligencję w kosmos

Stworzone przez gliwicką firmę KP Labs urządzenie LeopardISS w niczym nie przypomina tradycyjnego komputera stacjonarnego czy laptopa. - Ma specyficzne właściwości, pobiera o wiele mniej energii. Zostało stworzone m.in. pod kątem odporności na wysoką w kosmosie radiację - wyjaśnia ekspert. Wraz z opracowanym przez zespół Marka Krafta oprogramowaniem komputer umożliwi przeprowadzenie badań nad technologią opartą na sztucznej inteligencjiw warunkach mikrograwitacji. Choć skojarzenie z ChatGPT nasuwa się samo, te algorytmy mają z nim tylko częściowy związek.

- Narzędzia, które wykorzystujemy, nie należą do rodziny sztucznej inteligencji generatywnej - wyjaśnia Marek Kraft. Inaczej mówiąc: Nie tworzą nowych, lecz przetwarzają pozyskane dane.

Jak wskazuje specjalista, ten konkretny eksperyment skupi się m.in. na metodach widzenia maszynowego i wykorzystaniu komputera do uruchamiania i sterowania czegoś, co można nazwać autonomicznym samochodem. - Z tym że zamiast po drogach, miałby jeździć po terenie księżycowym. A naszym ostatecznym celem na przyszłość jest misja łazikowa - mówi ekspert. Zastosowań sztucznej inteligencji w kosmosie jest jednak o wiele więcej.

Poszukiwanie złóż minerałów, śledzenie statków - co daje nam AI w kosmosie?

- Bardziej powszechnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kosmosie, wdrażanym także przez polskie firmy, jest obserwacja Ziemi. O tym, jak duży jest udział polskich firm w tym sektorze, mówi nawet niedawny raport Polityka Insight - zaznacza Kraft. Co daje to w praktyce?

- Umożliwia obserwację zjawisk ekologicznych, wspomaga rolnictwo, pozwala monitorować klęski żywiołowe, poszukiwać złóż minerałów, a także śledzić ruchy podejrzanych jednostek na wodach - wymienia ekspert, tłumacząc, że mechanizmy sztucznej inteligencji przetwarzają pozyskane w kosmosie obrazy w sposób niedostępny dla ludzkiego oka, choćby przez wykorzystanie podczerwieni czy ultrafioletu.

Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie, że kosmiczne misje uczą nas oszczędności. Okoliczności zmuszają naukowców do szukania sposobów na ograniczenie zużycia energii. To z kolei może przyczynić się do zmniejszenia kosztów ponoszonych tu na Ziemi - zarówno finansowych, jak i środowiskowych.

AI jako broń obosieczna. Czy sztuczna inteligencja w kosmosie może wyrwać się spod kontroli?

Dzięki systemom, które Sławosz Uznański-Wiśniewski podda niebawem kolejnym testom, możliwe będzie znaczne przyspieszenie przesyłu danych. Mówiąc prosto, nie będziemy musieli czekać, aż obraz i inne pozyskane w kosmosie dane trafią do analizy na Ziemi. Nowe systemy będą w stanie błyskawicznie przetworzyć je na miejscu, pozwalając ludziom szybciej korzystać ze znacznie szerszego zakresu informacji. A - jak zaznacza Kraft - Polacy już na tym etapie są pionierami w dziedzinie.

Choć sztuczna inteligencja wkracza w coraz więcej sektorów codziennego życia, wciąż pozostaje czymś trudnym do zobrazowania. A to, co obce, często budzi lęk. Obawiamy się nie tylko oszustw z wykorzystaniem AI. Coraz częściej w społeczeństwie pada pytanie, czy sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy. A nawet, czy któregoś dnia przerośnie ludzki umysł? Dlatego włączanie jej w eksplorację kosmosu może budzić wątpliwości. Jednak zdaniem Marka Krafta na tym etapie obawy są zdecydowanie przedwczesne.

- Największym zagrożeniem jest nie sama sztuczna inteligencja i jej rozwój, lecz to, że ktoś może świadomie wykorzystać ją do złych celów. Dla przykładu, od niedawna funkcjonuje model tworzenia filmów, które nie tylko na pierwszy, ale i na drugi a nawet trzeci rzut oka są niezwykle realistyczne. Czasy, w których udział AI dało się rozpoznać po zdeformowanych dłoniach postaci na wideo minęły. Sztuczna inteligencja wykorzystywana w kosmosie opiera się na stosunkowo małych modelach. Nie upatrywałbym w nich zagrożenia - mówi specjalista. Stwierdza jednak, że AI, jak z resztą cała technologia, to broń obosieczna. - Można wykorzystać ją do stworzenia czegoś dobrego, ale i złego - ocenia.

Eksploracja Marsa. "Wierzę, że ktoś zatknie tam flagę"

Sławosz Uznański-Wiśniewski "wierzy, że jako Polska mamy szansę uczestniczyć w wyścigu na Księżyc w ramach programu Artemis, a w ciągu 20 lat człowiek będzie w stanie postawić nogę na Marsie". W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" astronauta podkreślił, że patrząc na to, jak szybko rozwija się technologia kosmiczna, "marzyć o tym nikt mu nie zabroni".

Marek Kraft również widzi szansę, by wyjść w tej kwestii poza strefę marzeń. Szczególnie w przypadku Księżyca.

- Księżyc jest realnym celem na tę bliższą przyszłość. Czas podróży jest dużo krótszy niż na Marsa, jest możliwość komunikacji bez większych opóźnień, a w razie problemów szansa przeprowadzenia misji ratunkowej - ocenia, nie przekreślając przy tym drugiego z marzeń polskiego astronauty.

- Mars również może być osiągalny. Nie w perspektywie kilku najbliższych lat, ale w przyszłości, którą jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Myślę, że ktoś tam w końcu zatknie flagę i byłoby dobrze, gdyby była to flaga Ziemi czy Narodów Zjednoczonych - wspólna misja, początek współpracy, a nie kolejnej międzynarodowej rywalizacji - mówi Kraft.

Człowiek na Marsie. "Bez wielkich pieniędzy to się nie uda"

Na drodze do eksploracji Marsa może natomiast stanąć kwestia finansowania wyprawy. Jak zaznaczył w rozmowie z Interią prezes Mars Society Polska Robert Lubański, od strony technologicznej ludzkość jest na to gotowa, ale "bez wielkich pieniędzy nie uda się tego zrobić". W tym zakresie oczy świata skierowane są w storę Elona Musk. W marcu tego roku miliarder relacjonował na platformie X prace nad rakietą, która miałaby posłużyć do załogowego lotu na Marsa. Właściciel Tesli i SpaceX zakłada, że pierwsi ludzie będą mogli polecieć na Czerwoną Planetę w 2029 r.

Jednak jak wyjaśnia Robert Lubański, pokonanie bariery finansowej nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Znaczenie ma także prawo. - W tej chwili prawo kosmicznie nie jest dostosowane do tego, żeby załogowo eksplorować kosmos, zwłaszcza jeśli to robią firmy prywatne, a nie instytucje rządowe - podkreśla, dodając, że koniecznie byłoby stworzenie nowego prawa międzynarodowego, regulującego te kwestie.

Lot Polaka w kosmos. "Rola naszego kraju będzie tylko rosnąć"

W dalszej eksploracji kosmosu Marek Kraft widzi miejsce także dla Polaków.

- Nie indywidualnie, ale jako część większej europejskiej inicjatywy. Nasz kraj jest częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej, rośnie nasz udział w jej projektach, tak samo jak opłacana przez nas składka, z której polskie firmy mogą później korzystać. Już teraz Polacy mają duży udział w organizacji wielu misji i wierzę, że ta rola będzie tylko rosnąć - zaznacza.

- Ciągle pracujemy nad tym, by ta technologia była coraz bardziej zaawansowana i ostatecznie gotowa do startu - podsumował.

*Główne obszary badawcze Marka Krafta obejmują przetwarzanie obrazów, widzenie komputerowe, uczenie maszynowe, systemy wbudowane oraz robotykę. Od kilku lat zajmuje się również obserwacją Ziemi i robotyką kosmiczną, realizując projekty badawcze w tym zakresie. Pełni funkcję Science Managera ESA Phi Lab Poland.

