Sukces irańskiej obrony przeciwlotniczej. Zestrzelono nowoczesnego drona

Irańskie systemy obrony przeciwlotniczej zestrzeliły kolejny izraelski bezzałogowiec. Hermes-900 wyeliminowany został na wysokości miasta Borujed w prowincji Lorestan. Jednocześnie przedstawiciele Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) chwalą się kolejnymi sukcesami w atakach odwetowych.

Mapa Bliskiego Wschodu z izraelskim dronem Hermes-900 nad Iranem i wrakiem płonącego drona nocą.
Irańska armia zestrzeliła izraelskiego drona bojowego Hermes-900Maptiler.com / Wikimedia Commons / X.com/AryJeaydomena publiczna

O zestrzeleniu izraelskiego bezzałogowca typu Hermes-900 poinformował irański dziennikarz wojskowy Arya Yadeghaar. Jak przekazał, do trafienia doszło około godziny 1 w nocy czasu lokalnego (ok.22 w poniedziałek czasu polskiego).

Maszyna w wyniku działania obrony przeciwlotniczej zapaliła się i spadła na ziemię. Jej szczątki widoczne są na zdjęciach, które trafiły do sieci.

Czym jest dron Hermes-900?

Hermes-900 znany pod nazwą Kochav, czyli "Gwiazda", to jeden z najbardziej zaawansowanych bezzałogowych systemów powietrznych na świecie. Został zaprojektowany przez firmę Elbit System jako następca legendarnego modelu Hermas-450.

    Z informacji udostępnianych przez izraelską armię wiadomo, że bezzałogowiec przystosowany jest do misji uderzeniowych. Posiada cztery punkty podwieszeń pod skrzydłami, co pozwala na użycie m.in.: pocisków rakietowych, a także bomb kierowanych.

    Siły Obronne Izraela mogą wykorzystywać drona w wielu typach misji bojowych. Bezzałogowiec ma możliwość nie tylko do precyzyjnych ataków, ale także do walki elektronicznej, monitorowania celów czy też obserwacji pola walki.

    Ataki odwetowe Iranu. Uderzenia na cele w Izraelu

    Zestrzelenie izraelskiego drona Hermes-900 nie jest jedynym sukcesem odniesionym przez irańską armię w ostatnich godzinach.

    Jak przekazano w oficjalnych komunikatach, wojsko dokonało precyzyjnego ataku z użyciem bezzałogowców na kluczowy ośrodek wojskowy oraz centrum wywiadowcze usytuowane w północnej części Izraela.

    Jednocześnie irańskie drony wystrzelono także w kierunku miasta Ruwais w Abu Dabi. Celem była miejscowa rafineria. W wyniku ostrzału miejscowe władze zdecydowały o czasowym wstrzymaniu prac w tym miejscu.

