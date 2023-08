Australia: Drukowali pistolety w 3D. Zostali zatrzymani

Jak podaje 9 News, funkcjonariusze mieli znaleźć "cztery pistolety wydrukowane w 3D, drukarkę i urządzenia elektroniczne ze schematami oraz kilka części broni, również wydrukowanych w 3D". Whiteley dodała, że zmartwieniem służb jest fakt, że tak wyprodukowana broń może wpaść w niepowołane ręce, bo sprzęt rzeczywiście jest zdolny do wystrzeliwania naboi i "stanowi ryzyko".

Ekspert druku 3D, Elliot Theunissen, powiedział 9 News, że w internecie dostępnych jest wiele schematów służących do drukowania broni.

Już jesienią ubiegłego roku brytyjska policja zwracała uwagę, że o ile wcześniejsze wersje drukowanej broni palnej były na ogół zawodne, to z czasem stały się "w pełni sprawne i niebezpieczne", jak oceniło to BBC. Obok broni jednostrzałowej pojawiła się też broń automatyczna, zdolna do wystrzelenia serii pocisków.