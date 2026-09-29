"Studenci uciekali w panice". Runął szklany sufit w paryskiej uczelni

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Szklany sufit zawalił się na studentów Uniwersytetu Sorbonne Paris Nord - przekazał "Le Parisien". Dwie osoby zostały ranne. Świadkowie incydentu mówią, że katastrofa wywołała panikę wśród obecnych na miejscu osób.

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Ratownicy przenoszą osobę na noszach do karetki przy ulicy, widoczne zielone oznaczenie apteki.
Incydent na francuskim uniwersytecie. Zdjęcie ilustracyjneAMELIE-BENOISTAFP

W skrócie

  • Na Uniwersytecie Sorbonne Paris Nord doszło do zawalenia się szklanego sufitu na studentów, co spowodowało panikę i dwie osoby odniosły obrażenia.
  • Artykuł podaje, że trwa dochodzenie w sprawie wypadku, a szczegóły dotyczące przyczyn i stanu rannych nie zostały ujawnione.
  • Nieoficjalnie sugeruje się, że uszkodzenie konstrukcji mogło mieć związek z osobą, która weszła na dach podczas wiecu poparcia dla Palestyny.
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"Le Parisien" donosi, że szklany panel z sufitu stołówki na Uniwersytecie Sorbonne Paris Nord oderwał się i spadł na znajdujących się poniżej studentów.

Przedstawiciele uczelni w rozmowie z mediami potwierdzili wypadek i poinformowali o "dwóch poszkodowanych studentach", dodając, że "trwa dochodzenie" wsincydentu.

Na razie władze placówki nie ujawniły szczegółów dotyczących dokładnych okoliczności zdarzenia ani stanu zdrowia poszkodowanych.

Incydent na uczelni w Paryżu. Nieoficjalnie: Student wszedł na dach

Tuż przed incydentem na terenie uczelni odbywał się wiec poparcia dla Palestyny.

Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wynika, że uszkodzenie szklanej konstrukcji mógł spowodować jeden z protestujących, który wszedł na dach.

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Otman, 19-letni student, wyjaśnił dziennikowi "Le Parisien", że "dzisiaj w sali, tuż obok kawiarni, miał się odbyć koncert, a zajęcia zostały odwołane. W momencie wypadku zgromadziło się tam mnóstwo ludzi".

Młody mężczyzna przekazał, że po rozbiciu się szklanego dachu na sali zapanowała panika. Ludzie zaczęli krzyczeć i uciekać.

Uniwersytet Paryski podzielony na kilka mniejszych uczelni

Po reformie szkolnictwa wyższego we Francji w 1970 roku dawny Uniwersytet Paryski, zwany potocznie Sorboną, podzielono na kilkanaście uczelni.

Kilka z nich dziedziczy tradycję i w swojej nazwie lub lokalizacji odnosi się właśnie do Sorbony.

Jednym z takich uniwersytetów jest właśnie Sorbonne Paris Nord. Znajduje się na nim około 300 kierunków studiów działających w ramach pięciu głównych dziedzin nauki.

Źródło: Le Parisien

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