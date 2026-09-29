W skrócie Na Uniwersytecie Sorbonne Paris Nord doszło do zawalenia się szklanego sufitu na studentów, co spowodowało panikę i dwie osoby odniosły obrażenia.

Artykuł podaje, że trwa dochodzenie w sprawie wypadku, a szczegóły dotyczące przyczyn i stanu rannych nie zostały ujawnione.

Nieoficjalnie sugeruje się, że uszkodzenie konstrukcji mogło mieć związek z osobą, która weszła na dach podczas wiecu poparcia dla Palestyny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Le Parisien" donosi, że szklany panel z sufitu stołówki na Uniwersytecie Sorbonne Paris Nord oderwał się i spadł na znajdujących się poniżej studentów.

Przedstawiciele uczelni w rozmowie z mediami potwierdzili wypadek i poinformowali o "dwóch poszkodowanych studentach", dodając, że "trwa dochodzenie" ws. incydentu.

Na razie władze placówki nie ujawniły szczegółów dotyczących dokładnych okoliczności zdarzenia ani stanu zdrowia poszkodowanych.

Incydent na uczelni w Paryżu. Nieoficjalnie: Student wszedł na dach

Tuż przed incydentem na terenie uczelni odbywał się wiec poparcia dla Palestyny.

Z niepotwierdzonych jeszcze informacji wynika, że uszkodzenie szklanej konstrukcji mógł spowodować jeden z protestujących, który wszedł na dach.

Otman, 19-letni student, wyjaśnił dziennikowi "Le Parisien", że "dzisiaj w sali, tuż obok kawiarni, miał się odbyć koncert, a zajęcia zostały odwołane. W momencie wypadku zgromadziło się tam mnóstwo ludzi".

Młody mężczyzna przekazał, że po rozbiciu się szklanego dachu na sali zapanowała panika. Ludzie zaczęli krzyczeć i uciekać.

Uniwersytet Paryski podzielony na kilka mniejszych uczelni

Po reformie szkolnictwa wyższego we Francji w 1970 roku dawny Uniwersytet Paryski, zwany potocznie Sorboną, podzielono na kilkanaście uczelni.

Kilka z nich dziedziczy tradycję i w swojej nazwie lub lokalizacji odnosi się właśnie do Sorbony.

Jednym z takich uniwersytetów jest właśnie Sorbonne Paris Nord. Znajduje się na nim około 300 kierunków studiów działających w ramach pięciu głównych dziedzin nauki.

Źródło: Le Parisien



