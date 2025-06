"Strzeliłeś do reporterki". Incydent podczas zamieszek w Los Angeles

Australijska dziennikarka została trafiona gumowym nabojem podczas relacjonowania zamieszek w Los Angeles. Incydent zarejestrowała kamera. Na nagraniu widać, że jeden z policjantów skierował broń w stronę kobiety, a następnie strzelił do niej z bliskiej odległości. Jedna z australijskich senatorek wezwała premiera Anthony'ego Albanese'ego, by zwrócił się o wyjaśnienia do Donalda Trumpa.