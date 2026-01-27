Strzelanina z udziałem Border Patrol w Arizonie. Jedna osoba w stanie krytycznym

W skrócie Jedna osoba została postrzelona i znajduje się w stanie krytycznym po incydencie z udziałem funkcjonariuszy Border Patrol w Arivaca w Arizonie.

Biuro szeryfa hrabstwa Pima oraz FBI prowadzą śledztwo w sprawie okoliczności zdarzenia.

Strzelanina miała miejsce niedługo po innych incydentach z udziałem federalnych funkcjonariuszy w USA, w tym po śmiertelnym postrzeleniu Alexa Prettiego.

Amerykańska straż graniczna brała udział we wtorkowej strzelaninie w Arizonie - poinformował w oświadczeniu szeryf hrabstwa Pima Chris Nanos, dodając, że jego biuro współpracuje z FBI oraz służbami celnymi i strażą graniczną w celu zbadania tego incydentu.

Wcześniej NBC News poinformowało, powołując się na rzeczniczkę szeryfa hrabstwa Pima, że jedna osoba znajduje się w stanie krytycznym po postrzeleniu w incydencie z udziałem Straży Granicznej w hrabstwie obejmującym Tucson, położonym wzdłuż granicy amerykańsko-meksykańskiej. Media doprecyzowały, że do zdarzenia miało doszło w Arivaca o godzinie 7.30 czasu lokalnego.

Według komunikatu prasowego okręgu straży pożarnej Santa Rita, na który powołują się dziennikarze NBC, ranna osoba to mężczyzna. "Opieka nad pacjentem została przeniesiona do lokalnego śmigłowca medycznego w celu szybkiego transportu do regionalnego centrum urazowego" - dodała straż pożarna.

Arivaca jest ruchliwym miejscem przekraczania granicy przez migrantów. W przeszłości dochodziło tam również do napięć między obrońcami praw migrantów a Strażą Graniczną.

Arizona. Strzelanina z udziałem Border Patrol, jest ranny

Postrzelona osoba, będąca w stanie krytycznym, została zabrana śmigłowcem do pobliskiego szpitala.

Według oświadczenia biura szeryfa hrabstwa Pima, na miejsce przybyła policja i FBI. Okoliczności incydentu nie są jasne. Departament Bezpieczeństwa Krajowego nie odpowiedział od razu na prośbę agencji Reutera o komentarz.

USA. Seria incydentów z udziałem funkcjonariuszy. Nie żyje 37-latek

Wtorkowy incydent miał miejsce niedługo po zabójstwie 37-letniego Alexa Prettiego, pielęgniarza z oddziału intensywnej terapii, który w sobotę został wielokrotnie postrzelony przez federalnych agentów imigracyjnych w Minnesocie.

W połączeniu z zabójstwem Renee Good, również 37-latki, na początku tego miesiąca przez funkcjonariusza Urzędu Imigracyjnego i Celnego, strzelanina z udziałem Prettiego wywołała ponowne oburzenie agresywnymi taktykami federalnych agentów, którzy od tygodni patrolują ulice Minneapolis.

Źródło: Reuters, CNN, NBC News

