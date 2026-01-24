Strzelanina z udziałem agentów federalnych w USA. Zginął mężczyzna

Jakub Pogorzelski

W Minneapolis doszło do strzelaniny z udziałem agentów federalnych - przekazał gubernator Minnesoty Tim Walz. Resort bezpieczeństwa krajowego poinformował, że podejrzany był uzbrojony. Według informacji przekazanych przez szefa policji w Minneapolis, postrzelony mężczyzna zginął. "Minnesota ma dosyć. To jest obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację" - zaapelował Walz.

Na miejscu strzelaniny w Minneapolis gromadzi się coraz więcej osóbSTEPHEN MATUREN/AFPEast News

"Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej strasznej strzelaninie z udziałem agentów federalnych, do której doszło dzisiaj rano. Minnesota ma dosyć. To jest obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację. Wycofać tysiące agresywnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Natychmiast" - napisał gubernator Walz w mediach społecznościowych.

Strzelanina w Minneapolis. Szef policji potwierdził informację o śmierci mężczyzny

Szef policji w Minneapolis Brian O'Hara przekazał stacji CNN, że agenci zastrzelili mężczyznę, który miał być uzbrojony.

W pobliżu miejsca tragicznego zdarzenia gromadzą się protestujący. Dochodzi do starć z funkcjonariuszami.

Na początku miesiąca w Minneapolis z rąk funkcjonariusza ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł) zginęła Renee Nicole Good.

