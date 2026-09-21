W skrócie Agent amerykańskiego ICE postrzelił w Austin w Teksasie imigranta, a jego stan jest ciężki; dochodzenie utrudniły protesty i brak szczegółów dotyczących przyczyn strzelaniny.

Okoliczności zdarzenia są niejasne, a według informacji mediów postrzelony to 28-letni Wenezuelczyk w trakcie procedury legalizacji pobytu; na miejscu zgromadzili się protestujący mieszkańcy.

Politycy domagają się niezależnego śledztwa, przypominając o innych przypadkach użycia broni przez ICE, które wzbudziły kontrowersje i krytykę wobec działań służb imigracyjnych.

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O wydarzeniu poinformował burmistrz Austin Kirk Watson, przyznając, że jest "zły i wstrząśnięty" strzelaniną, choć "wcale nie jest nią zaskoczony". Wskazywał na podobne incydenty związane z działaniami przeciwko imigrantom w innych miastach USA.

Agent ICE otworzył ogień. Strzelanina w Austin w Teksasie

Okoliczności zdarzenia w Austin pozostają niejasne. Radny Mike Siegel w rozmowie z radiem publicznym (NPR) relacjonował, że widział co najmniej dwa ślady po kulach na samochodzie, którym jechał postrzelony mężczyzna. Na nagraniu Siegela widać, jak osoba ubrana po cywilnemu zostaje zakuta w kajdanki.

Według CNN postrzelony to 28-letni imigrant z Wenezueli, który - jak wskazują z kolei źródła z organów ścigania - otrzymał nakaz opuszczenia kraju. Bliscy mężczyzny przekazali mediom za pośrednictwem swojego pełnomocnika, że nie wiedzieli nic o dokumencie w sprawie deportacji. Twierdzą, że mężczyzna był w trakcie procedury legalizującej jego pobyt w Stanach Zjednoczonych.

Na miejscu strzelaniny zgromadziły się dziesiątki mieszkańców protestujących przeciwko działaniom służb imigracyjnych. Według CNN działania policji, zmierzające do wyjaśnienia okoliczności strzelaniny, zostały opóźnione o kilka godzin.

- To straszne zdarzenie, którego chcieliśmy uniknąć w naszej społeczności. Mam nadzieję, że uda nam się wyjaśnić okoliczności tego, co się stało, a jeśli funkcjonariusz ICE dopuścił się przestępstwa, zostanie ono w pełni osądzone - ocenił Siegel.

Zdarzenie na tle incydentów z ICE. Politycy chcą śledztwa

Greg Casar, demokrata reprezentujący Austin, zażądał niezależnego dochodzenia. - Wielokrotnie zdarzało się, że funkcjonariusze ICE strzelali do ludzi, a następnie kłamali na temat przebiegu zdarzeń - oświadczył Casar.

Kongresmen nawiązał do śmiertelnego postrzelenia Renee Good w Minneapolis na początku roku. - Widzimy te kłamstwa na własne oczy. Będziemy domagać się prawdy, przejrzystości i wyciągnięcia konsekwencji - dodał.

Niedzielny incydent to kolejnym przypadek użycia broni palnej przez służby imigracyjne w Teksasie w tym roku. W lipcu w Houston federalni funkcjonariusze zastrzelili 52-letniego obywatela Meksyku, Lorenzo Salgado Araujo, podczas próby zatrzymania do kontroli drogowej.

Associated Press przypomniała, że w lipcu funkcjonariusz ICE postrzelił w stanie Maine 25-letniego Kolumbijczyka. AP podkreśla, że działania administracji Trumpa w zakresie egzekwowania prawa imigracyjnego spotkały się z szeroką krytyką, zwłaszcza po śmierci Alexa Prettiego i Renee Good w Minnesocie minionej zimy.



