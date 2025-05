Strzelanina z policją w Rosji. Nie żyje dwóch funkcjonariuszy, napastnicy ukradli radiowóz

Dwóch policjantów zginęło, a dwóch kolejnych zostało rannych w strzelaninie do jakiej doszło w mieście Machaczkała w Rosji - informuje MSW Republiki Dagestanu. Napastnicy, którzy zaatakowali mundurowych, po wymianie ognia uciekli skradzionym radiowozem. "Funkcjonariusze próbowali zatrzymać samochód, ale kierowca nie zastosował się do ich polecenia i otworzył do nich ogień" - napisał szef władz regionu Siegiej Mielikow.