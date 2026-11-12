Strzelanina w Waszyngtonie. Otworzył ogień niedaleko Białego Domu

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Jedna osoba nie żyje, a cztery kolejne zostały ranne w strzelaninie, do której doszło na siłowni w Waszyngtonie - informują amerykańskie media. Agencja Reutera donosi, że sprawca ataku nie żyje. Do zdarzenia doszło około półtora kilometra od Białego Domu.

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Pojazdy służb ratunkowych i policji na miejscu strzelaniny w Waszyngtonie
Strzelanina w WaszyngtonieEMILY CURIELEPA

W skrócie

  • W czwartek rano w Waszyngtonie doszło do strzelaniny, w której zginęła jedna osoba, a pięć kolejnych zostało rannych.
  • Policja potwierdziła trwającą akcję zespołu szybkiego reagowania i zaapelowała do mieszkańców o unikanie obszaru wokół siłowni.
  • Podejrzany o strzelaninę mężczyzna zabarykadował się w lokalu nad siłownią, a służby ustanowiły kordon bezpieczeństwa w pobliżu miejsca zdarzenia.
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Do strzelaniny w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych doszło w czwartek rano. Agencja Reutera relacjonuje, że w zdarzeniu zginęła jedna osoba, z kolei policja donosi o czterech rannych. Według wstępnych informacji napastnik zabarykadował się w mieszkaniu nieopodal siłowni, w której otworzył ogień.

"Ważne ostrzeżenie. Policja znajduje się w miejscu trwającej strzelaniny. Na miejscu działa zespół szybkiego reagowania waszyngtońskiej policji. Unikajcie tego obszaru" - zaapelowali mundurowi z Waszyngtonu w mediach społecznościowych.

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Kolejne informacje służb wskazywały, że na miejsce przyjechali policyjni negocjatorzy, którzy nawiązali kontakt z napastnikiem. W trakcie rozmów z pomieszczenia, w którym ukrywał się sprawca, dobiegł dźwięk wystrzału, a następnie "kontakt z nim się urwał".

Jeffery Carroll, tymczasowy szef waszyngtońskiej policji przekazał w rozmowie z mediami, że po wejściu do mieszkania funkcjonariusze odnaleźli podejrzanego z raną postrzałową. Jak informuje agencja AP śmierć mężczyzny została potwierdzona przez służby.

Agencja AFP relacjonuje, że część mieszkańców jest ewakuowana, a nad miejscem zdarzenia krążą policyjne helikoptery. Do strzelaniny doszło około półtora kilometra od Białego Domu.

Jeden ze świadków zdarzenia, z którym rozmawiał "The Washington Sun" przekazał, że był w trakcie ćwiczeń, kiedy usłyszał dźwięk strzału. - Każdy nagle zaczął się chować - relacjonował w rozmowie z medium.

Źródła: Reuters, AFP, AP

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