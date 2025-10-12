W skrócie W barze Willie's Bar and Grill na Wyspie Świętej Heleny w Karolinie Południowej doszło do strzelaniny.

W wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby, a 20 zostało rannych, w tym cztery ciężko.

Szczegółowe okoliczności tragedii są badane przez policję, a wielu świadków uciekło z miejsca zdarzenia.

Do strzelaniny doszło w niedzielę ok. 1:00 w nocy (ok. godz. 7 czasu polskiego) w Willie's Bar and Grill na Wyspie Świętej Heleny w amerykańskim stanie Karolina Południowa.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze dowiedzieli się, że w chwili zdarzenia na terenie obiektu znajdowały się setki osób i że kilka z nich zostało postrzelonych - opisuje ABC News 4.

"Wielu poszkodowanych i świadków uciekło, szukając schronienia przed strzałami do pobliskich lokali i domów" - poinformowało na platformie X biuro szeryfa hrabstwa Beaufort.

USA. Strzelanina na Wyspie Świętej Heleny. Nie żyją cztery osoby

W strzelaninie zginęły cztery osoby, a co najmniej 20 zostało rannych. W policyjnym komunikacie podkreślono, że wśród rannych cztery osoby są w stanie ciężkim.

Niektóre ofiary zostały przewiezione do szpitala przez służby ratunkowe, natomiast inne samodzielnie zgłosiły się do okolicznych placówek medycznych, by uzyskać pomoc.

Szczegółowe okoliczności tragedii bada policja, która przesłuchuje świadków i prosi o kontakt wszystkie osoby, które mogą coś wiedzieć o nocnych wydarzeniach.

"To tragiczny i trudny incydent dla wszystkich. Prosimy o cierpliwość, ponieważ nadal badamy ten incydent. Nasze myśli są ze wszystkimi ofiarami i ich bliskimi" - podkreślono.

Do tragedii odniosła się na platformie X przedstawicielka pierwszego okręgu stanu Karolina Południowa w Izbie Reprezentantów USA Nancy Mace.

Republikanka napisała, że jest "ZROZPACZONA" po tym, gdy dowiedziała się o strzelaninie w hrabstwie Beaufort, którego częścią jest Wyspa Świętej Heleny.

Zaapelowała, aby osoby posiadające informacje o okolicznościach zdarzenia skontaktowały się z biurem szeryfa w Beaufort.

