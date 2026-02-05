Strzelanina w USA. Policyjny helikopter runął na ziemię podczas akcji

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Dwie osoby zginęły w katastrofie policyjnego helikoptera, który zapewniał taktyczne wsparcie podczas działań funkcjonariuszy w związku ze strzelaniną w Arizonie. Podejrzany został postrzelony i zatrzymany przez służby.

Helikopter sił stanowych policyjnych z napisem State Trooper, unoszący się w powietrzu na tle czystego, niebieskiego nieba. Na kadłubie widoczne barwy stanowe i numer rejestracyjny.
Katastrofa policyjnego helikoptera w ArizonieInstagram/AZDPS_rangersmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W mieście Flagstaff w Arizonie doszło do strzelaniny podczas policyjnej operacji.
  • W trakcie akcji rozbił się policyjny helikopter, w którym zginęły dwie osoby.
  • Podejrzany został postrzelony i zatrzymany, a śmierć ponieśli pilot i funkcjonariusz będący ratownikiem medycznym.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do dramatycznych scen doszło w środę po godz. 22:00 w położonym w Arizonie mieście Flagstaff. Mundurowi prowadzili działania wobec podejrzanego. Wsparcia w powietrzu udzielała załoga policyjnego helikoptera.

W trakcie operacji miała miejsce strzelanina. Lokalne służby poinformowały, że w jej trakcie doszło do katastrofy śmigłowca Ranger należącego do Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Arizony.

Strzelanina w Arizonie. Policyjny helikopter runął na ziemię

CBS dotarła do jednej z mieszkanek okolicy, w której doszło do zdarzenia. Jak relacjonowała, usłyszała strzały, więc zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze mieli zjawić się na miejscu w ciągu kilku minut. Wówczas oddanych miało być ok. 20 strzałów.

Ok. godz. 22:00 nad jej domem przeleciał helikopter, a wkrótce później kobieta usłyszała kolejne strzały. - Potem nastąpił bardzo potężny huk. Wstrząsnęło całym domem. To było zaskakujące - mówiła.

Zobacz również:

Strzelanina z udziałem Border Patrol w Arizonie (zdj. ilustracyjne)
Świat

Strzelanina z udziałem Border Patrol w Arizonie. Jedna osoba w stanie krytycznym

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    W lesie znajdującym się za domem należącym do rozmówczyni miał wybuchnąć pożar. Wkrótce policja wydała komunikat z prośbą o pozostanie w domach i unikanie okolicy, w której doszło do zdarzenia.

    Śmiertelne skutki katastrofy śmigłowca. Nie żyją dwaj funkcjonariusze

    W wyniku upadku helikoptera, śmierć na miejscu poniosły dwie przebywające w nim osoby: pilot oraz funkcjonariusz pełniący również funkcję ratownika medycznego. Policja poinformowała też, że podejrzany został postrzelony podczas zatrzymania, jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Nikt inny nie ucierpiał w wyniku podjętych działań.

    Śledztwo w sprawie strzelaniny i katastrofy śmigłowca podejmie policja we współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa oraz Krajową Radą Bezpieczeństwa Transportu.

    Źródło: CBS

    Zobacz również:

    Donald Trump
    Świat

    Poproszono Trumpa o namaszczenie następcy. Padły dwa nazwiska

    Paweł Sekmistrz
    Paweł Sekmistrz
    Kwiatkowski w ''Graffiti'' o prezydencie Nawrockim: Nigdy nie wykorzystywano RBN-u do bieżącej walki politycznejPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze