Strzelanina w USA. Policyjny helikopter runął na ziemię podczas akcji

W skrócie W mieście Flagstaff w Arizonie doszło do strzelaniny podczas policyjnej operacji.

W trakcie akcji rozbił się policyjny helikopter, w którym zginęły dwie osoby.

Podejrzany został postrzelony i zatrzymany, a śmierć ponieśli pilot i funkcjonariusz będący ratownikiem medycznym.

Do dramatycznych scen doszło w środę po godz. 22:00 w położonym w Arizonie mieście Flagstaff. Mundurowi prowadzili działania wobec podejrzanego. Wsparcia w powietrzu udzielała załoga policyjnego helikoptera.

W trakcie operacji miała miejsce strzelanina. Lokalne służby poinformowały, że w jej trakcie doszło do katastrofy śmigłowca Ranger należącego do Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Arizony.

Strzelanina w Arizonie. Policyjny helikopter runął na ziemię

CBS dotarła do jednej z mieszkanek okolicy, w której doszło do zdarzenia. Jak relacjonowała, usłyszała strzały, więc zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze mieli zjawić się na miejscu w ciągu kilku minut. Wówczas oddanych miało być ok. 20 strzałów.

Ok. godz. 22:00 nad jej domem przeleciał helikopter, a wkrótce później kobieta usłyszała kolejne strzały. - Potem nastąpił bardzo potężny huk. Wstrząsnęło całym domem. To było zaskakujące - mówiła.

W lesie znajdującym się za domem należącym do rozmówczyni miał wybuchnąć pożar. Wkrótce policja wydała komunikat z prośbą o pozostanie w domach i unikanie okolicy, w której doszło do zdarzenia.

Śmiertelne skutki katastrofy śmigłowca. Nie żyją dwaj funkcjonariusze

W wyniku upadku helikoptera, śmierć na miejscu poniosły dwie przebywające w nim osoby: pilot oraz funkcjonariusz pełniący również funkcję ratownika medycznego. Policja poinformowała też, że podejrzany został postrzelony podczas zatrzymania, jego życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo. Nikt inny nie ucierpiał w wyniku podjętych działań.

Śledztwo w sprawie strzelaniny i katastrofy śmigłowca podejmie policja we współpracy z Federalną Administracją Lotnictwa oraz Krajową Radą Bezpieczeństwa Transportu.

Źródło: CBS

