Z wpisu dowiadujemy się także, że podczas strzelaniny w domu znajdowało się co najmniej 10 osób w wieku od ośmiu do 40 lat. Informacje te przekazał Reynoldsowi szeryf hrabstwa Greg Capers.



Do zdarzenia doszło około 23:30 lokalnego czasu. Policja została wezwana w związku z nękaniem, ale po przyjeździe na miejsce odnalazła ciała ofiar. Na terenie nieruchomości znaleziono ciała. W sypialni ujawniono zwłoki dwóch kobiet, które leżały na dwójce ocalałych dzieci - informuje ABC News, powołując się na źródła w służbach.

Lokalne służby nie potwierdzają jeszcze oficjalnie liczby ofiar śmiertelnych, ale apelują do społeczności o omijanie okolic miejsca, w którym doszło do strzelaniny.



Z doniesień medialnych wynika, że poszukiwany mężczyzna to Meksykanin. Podejrzany jest poszukiwany, ma być nietrzeźwy i uzbrojony w karabin.



Policja podaje, że szuka Latynosa z krótkimi czarnymi włosami, w niebieskich dżinsach i czarnej koszuli o wzroście około 170 cm.