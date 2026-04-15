Strzelanina w szkole w Turcji. Są ofiary, dziesiątki rannych
Co najmniej cztery osoby nie żyją, a 20 zostało rannych w strzelaninie w szkole w Turcji. Ogień otworzył jeden z uczniów gimnazjum, który użył broni swojego ojca - podaje Reuters. Wśród ofiar jest nauczyciel. To kolejny taki incydent w ostanich dniach w tym kraju.
W skrócie
- Co najmniej cztery osoby nie żyją, a 20 zostało rannych po strzelaninie w szkole w prowincji Kahramanmaraş w Turcji; napastnik, uczeń, użył broni ojca i zginął.
- We wtorek w mieście Siverek doszło do innego ataku w szkole, gdzie napastnik wziął zakładników i zranił co najmniej 16 osób, w tym uczniów i nauczycieli.
- To kolejny taki incydent w ostanich dniach w Turcji. Sprawcą ataku w Siverek również był były uczeń szkoły.
Do ataku doszło w środę w szkole w prowincji Kahramanmaraş w południowo-wschodniej Turcji - poinformował dziennikarzy gubernator Mukerrem Unluer.
Jak podał, wśród ofiar śmiertelnych jest nauczyciel. Według informacji władz trzy pozostałe ofiary to uczniowie szkoły.
Turcja. Strzelanina w szkole. Sprawcą uczeń
Sprawca to uczeń, który użył broni swojego ojca, ukrytej w plecaku. Napastnik nie żyje.
- Spośród 20 osób rannych cztery są w stanie krytycznym i przechodzą operację. Nasze śledztwo jest w toku. Nie doszło do ataków na inne szkoły. Takie informacje krążą w portalach społecznościowych - przekazał gubernator Mukerrem Unluer.
Gubernator powiadomił, że napastnik przyszedł do szkoły z pięcioma pistoletami i siedmioma magazynkami. Unluer dodał, że ojciec sprawcy jest byłym policjantem i prawdopodobnie do niego należała broń, której użył nastolatek.
"Wstępnie doniesienia wskazują na to, że napastnik wszedł do dwóch pomieszczeń uczniów piątej klasy" - podała telewizja NTV. Motyw działania sprawcy nie jest znany.
Na nagraniach z miejsca zdarzenia, które pojawiły się w sieci. widać młodzież, która próbuje wydostać się z budynku przez okna.
Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował na X, że wszczęto śledztwo w sprawie ataku.
Atak w szkole w Turcji. Napastnik wziął zakładników
To kolejne takie zdarzenie w tym tygodniu w Turcji. We wtorek uzbrojony napastnik otworzył ogień w jednej ze szkół średnich w mieście Siverek na południu kraju - poinformował dziennik "Haber Turk".
Większość osób ewakuowano z budynku, jednak uzbrojony w strzelbę napastnik wziął część z nich jako zakładników.
Jak podawała agencje Reutera, rannych zostało co najmniej 16 osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w dystrykcie Siverek.
Jeden z rannych nauczycieli jest w stanie ciężkim. Wśród rannych są także uczniowie.
Gubernator Hasan Sildak przekazał, że sprawcą był były uczeń szkoły zawodowej. - Ewakuowaliśmy szkołę i przeprowadzimy szczegółowe śledztwo w sprawie tego tragicznego incydentu - mówił Sildak, cytowany przez agencję AFP.