W skrócie Według informacji przekazanych przez CBS News i AP, podczas strzelaniny w restauracji w Twin Falls zginęły co najmniej trzy osoby, a kolejne dwie zostały ranne.

Policja poinformowała, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje, jednak nie podano jego tożsamości ani motywu działania.

Agenci FBI oraz lokalna policja prowadzą śledztwo na miejscu, przesłuchując setki osób przebywających w rejonie zdarzenia.

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Na nagraniach z mediów społecznościowych, na które powołuje się stacja CBS News, widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały. Według AP, która powołuje się na własne źródła, zginęło pięć osób. CBS News informuje o trzech zabitych.

Szef policji w Twin Falls, Matthew Hicks potwierdził podczas konferencji prasowej, że są ofiary śmiertelne, ale nie był w stanie podać dokładnej liczby zabitych. Rzecznik miasta Twin Falls, Joshua Palmer poinformował wcześniej CBS News, że co najmniej trzy osoby zginęły, a kolejne dwie zostały ranne.

USA. Strzelanina w Idaho. Są ofiary i ranni

Według Hicksa w lokalnym szpitalu z powodu odniesionych obrażeń hospitalizowana jest "pewna liczba osób". Szef policji ujawnił, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje. Nie podał jednak żadnych szczegółów na ten temat.

- Podejrzany o strzelaninę nie żyje. Był blisko miejsca zdarzenia. Obecnie pracujemy nad ustaleniem jego tożsamości oraz motywów działania - oświadczył Hicks.

Szef policji poinformował, że śledczy próbują przesłuchać "setki osób", które w czasie strzelaniny przebywały w pobliżu. - Mamy dosłownie setki osób, które w taki czy inny sposób znajdowały się wówczas w rejonie tej restauracji i są teraz przesłuchiwane - wyjaśnił Hicks.

Na czas prowadzonych działań policja zamknęła okoliczne drogi oraz pobliski most i zaapelowała do mieszkańców, by unikali tego rejonu. Rzecznik FBI przekazał CBS News, że agenci tej służby są na miejscu i pomagają w dochodzeniu.

Twin Falls leży na południu Idaho, ok. 190 km od stolicy tego stanu, Boise.





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