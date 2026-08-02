Strzelanina w popularnej restauracji w USA. Nie żyją co najmniej trzy osoby
Co najmniej trzy osoby zginęły, a kolejne zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło w Twin Falls, w stanie Idaho w USA. Strzały padły w restauracji popularnej sieci In-N-Out. Jak przekazała lokalna policja, prawdopodobny sprawca zdarzenia nie żyje. Na razie nie ustalono jego motywów ani tożsamości.
W skrócie
- Według informacji przekazanych przez CBS News i AP, podczas strzelaniny w restauracji w Twin Falls zginęły co najmniej trzy osoby, a kolejne dwie zostały ranne.
- Policja poinformowała, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje, jednak nie podano jego tożsamości ani motywu działania.
- Agenci FBI oraz lokalna policja prowadzą śledztwo na miejscu, przesłuchując setki osób przebywających w rejonie zdarzenia.
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Na nagraniach z mediów społecznościowych, na które powołuje się stacja CBS News, widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały. Według AP, która powołuje się na własne źródła, zginęło pięć osób. CBS News informuje o trzech zabitych.
Szef policji w Twin Falls, Matthew Hicks potwierdził podczas konferencji prasowej, że są ofiary śmiertelne, ale nie był w stanie podać dokładnej liczby zabitych. Rzecznik miasta Twin Falls, Joshua Palmer poinformował wcześniej CBS News, że co najmniej trzy osoby zginęły, a kolejne dwie zostały ranne.
USA. Strzelanina w Idaho. Są ofiary i ranni
Według Hicksa w lokalnym szpitalu z powodu odniesionych obrażeń hospitalizowana jest "pewna liczba osób". Szef policji ujawnił, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje. Nie podał jednak żadnych szczegółów na ten temat.
- Podejrzany o strzelaninę nie żyje. Był blisko miejsca zdarzenia. Obecnie pracujemy nad ustaleniem jego tożsamości oraz motywów działania - oświadczył Hicks.
Szef policji poinformował, że śledczy próbują przesłuchać "setki osób", które w czasie strzelaniny przebywały w pobliżu. - Mamy dosłownie setki osób, które w taki czy inny sposób znajdowały się wówczas w rejonie tej restauracji i są teraz przesłuchiwane - wyjaśnił Hicks.
Na czas prowadzonych działań policja zamknęła okoliczne drogi oraz pobliski most i zaapelowała do mieszkańców, by unikali tego rejonu. Rzecznik FBI przekazał CBS News, że agenci tej służby są na miejscu i pomagają w dochodzeniu.
Twin Falls leży na południu Idaho, ok. 190 km od stolicy tego stanu, Boise.