Strzelanina w Niemczech. Są ofiary śmiertelne

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Co najmniej pięć osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade w Dolnej Saksonii na północy Niemiec. Na miejscu trwa operacja policji. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby podejrzane o udział w incydencie.

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Radiowóz niemieckiej policji BMW z napisem POLIZEI i sygnałami świetlnymi na brukowanej.
W niemieckim mieście Stade doszło do strzelaniny. Są ofiary. (zdj. ilustracyjne)Michael Nguyen/NurPhoto AFP

W skrócie

  • W mieście Stade w północnych Niemczech doszło do strzelaniny, w której zginęło co najmniej pięć osób dorosłych.
  • Policja zatrzymała dwie osoby w związku ze zdarzeniem, a jedna z nich jest podejrzewana o otwarcie ognia.
  • Służby nadal prowadzą operację na miejscu, a mieszkańcy są proszeni o omijanie okolic ulicy Dankersstraße.
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Do strzelaniny doszło w centrum 50-tysięcznego miasta Stade. Według doniesień niemieckich mediów miejscem incydentu była okolica ośrodka dla młodzieży.

Lokalna policja poinformowała, że w wyniku strzelaniny zginęło co najmniej pięć osób, natomiast całkowita liczba poszkodowanych nie jest jeszcze znana. Rzecznik policji potwierdził, że wszystkie ofiary to osoby dorosłe.

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Na miejscu nadal trwa operacja służb, które apelują do mieszkańców o unikanie okolicy ulicy Dankersstraße. W centrum miasta obecne są duże siły policyjne wspierane przez śmigłowce oraz wielu ratowników medycznych.

Strzelanina w Niemczech. Są ofiary

W wyniku operacji prowadzonej na miejscu funkcjonariusze mieli zatrzymać dwie osoby. Jedna z nich podejrzewana jest o otwarcie ognia, natomiast rola drugiej w zdarzeniu jest dopiero ustalana przez służby.

Na chwilę obecną nie są znane motywy działania podejrzanych. Policja poinformowała, że zatrzymani to obecnie jedyni podejrzani w związku z incydentem i nie ma już zagrożenia dla mieszkańców.

Miasto Stade leży ok. 40 kilometrów na zachód od Hamburga.

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