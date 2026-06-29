W skrócie W mieście Stade w północnych Niemczech doszło do strzelaniny, w której zginęło co najmniej pięć osób dorosłych.

Policja zatrzymała dwie osoby w związku ze zdarzeniem, a jedna z nich jest podejrzewana o otwarcie ognia.

Służby nadal prowadzą operację na miejscu, a mieszkańcy są proszeni o omijanie okolic ulicy Dankersstraße.

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Do strzelaniny doszło w centrum 50-tysięcznego miasta Stade. Według doniesień niemieckich mediów miejscem incydentu była okolica ośrodka dla młodzieży.

Lokalna policja poinformowała, że w wyniku strzelaniny zginęło co najmniej pięć osób, natomiast całkowita liczba poszkodowanych nie jest jeszcze znana. Rzecznik policji potwierdził, że wszystkie ofiary to osoby dorosłe.

Na miejscu nadal trwa operacja służb, które apelują do mieszkańców o unikanie okolicy ulicy Dankersstraße. W centrum miasta obecne są duże siły policyjne wspierane przez śmigłowce oraz wielu ratowników medycznych.

Strzelanina w Niemczech. Są ofiary

W wyniku operacji prowadzonej na miejscu funkcjonariusze mieli zatrzymać dwie osoby. Jedna z nich podejrzewana jest o otwarcie ognia, natomiast rola drugiej w zdarzeniu jest dopiero ustalana przez służby.

Na chwilę obecną nie są znane motywy działania podejrzanych. Policja poinformowała, że zatrzymani to obecnie jedyni podejrzani w związku z incydentem i nie ma już zagrożenia dla mieszkańców.

Miasto Stade leży ok. 40 kilometrów na zachód od Hamburga.





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