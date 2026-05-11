W skrócie W strzelaninie w Nicei zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych, w tym trzy ciężko.

Trwa policyjna obława po zdarzeniu, w wyniku którego sprawcy zdołali uciec z miejsca strzelaniny samochodem.

Władze miasta apelują o unikanie miejsca strzelaniny.

"Doszło do strzelaniny, w wyniku której życie straciły dwie osoby, trzy odniosły poważne obrażenia, a kolejne trzy - lekkie" - przekazała na portalu X prefektura francuskiego departamentu Alp Nadmorskich, którego stolicą jest Nicea.

Jak podkreślono w komunikacie, na miejsce zdarzenie niezwłocznie udali się prefekt departamentu Laurent Hottiaux, prokurator Damien Martinelli oraz mer miasta Eric Ciotti.

Francja. Strzelanina w Nicei, są zabici i ranni

"Wszystkie służby policyjne zostały zmobilizowane, aby odnaleźć sprawców, aktualnie uciekających przed wymiarem sprawiedliwości, i postawić ich przed sądem" - dodano we wpisie.

W pierwszym komunikacie rządzący zaapelowali z kolei o unikanie miejsca zdarzenia i nie przeszkadzanie w działaniach prowadzonych przez funkcjonariuszy.

Jak donosi francuski "Le Parisien", do strzelaniny doszło po południu w pobliżu Place des Amaryllis w uboższej dzielnicy Moulins na zachodzie miasta. Dwie osoby miały tam otworzyć ogień z samochodu, a następnie uciec. Natomiast dziennik "Le Figaro" podał, że sprawca przemieszczał się na hulajnodze.

To kolejny z serii niebezpiecznych incydentów związanych z handlem narkotykami, do których doszło w Nicei w ostatnim czasie. Wcześniej w podobnym zdarzeniu ranna została jedna osoba.

"Wojna z handlem narkotykami nie może zakończyć się porażką Republiki. Nicea oczekuje odpowiedniej reakcji" - skomentował mer miasta w mediach społecznościowych.

