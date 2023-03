USA. Joe Biden: Musimy zakazać posiadania broni szturmowej

W związku z tragedią prezydent USA Joe Biden nakazał opuszczenie flag do połowy masztu na Białym Domu i wszystkich budynkach administracji federalnej. Polecenie głowy państwa ma obowiązywać do piątku. Wcześniej amerykański przywódca wezwał Kongres do uchwalenia zakazu sprzedaży broni.

- Musimy zrobić więcej, by powstrzymać przemoc z użyciem broni. To rozrywa nasze społeczności - powiedział Biden w Białym Domu. - Ponownie wzywam Kongres do uchwalenia mojego zakazu posiadania broni szturmowej - dodał.