"Trwa operacja specjalna w celu zatrzymania mężczyzny, który otworzył ogień i przebywa obecnie w supermarkecie. Według wstępnych doniesień, w supermarkecie słychać również strzały" - przekazał Witalij Kliczko.

Mer Kijowa dodał, że strzelanina, o której poinformowała również ukraińska policja, "spowodowała obrażenia i kilka ofiar śmiertelnych".

Ukraina. Strzelanina w Kijowie, sprawca nie żyje

Niedługo później agencja Reutera przekazała, powołując się na ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych, że sprawca został zatrzymany. Następnie informacja ta została skorygowana - napastnik miał zostać zastrzelony.

"Napastnik został zabity podczas aresztowania w Kijowie" - doprecyzował minister spraw wewnętrznych Ukrainy Igor Kłymenko w mediach społecznościowych, potwierdzając, że wcześniej podejrzany "wziął ludzi jako zakładników i strzelał do funkcjonariuszy policji podczas zatrzymania".

Jak dodał Kłymenko, ostateczna liczba ofiar jest ustalana.

Strzelanina w Kijowie. Zełenski przekazał informację o rannych i zabitych

Tuż przed godziną 18 czasu polskiego oświadczenie w sprawie strzelaniny opublikował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Potwierdził w nim, że sprawca "został wyeliminowany".

"Wszystkie okoliczności są ustalane. Na chwilę obecną potwierdzono śmierć pieciu osób. Wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich. 10 osób jest obecnie hospitalizowanych z powodu obrażeń i traumy. Wszyscy otrzymują niezbędną pomoc. Uwoliono czterech zakładników" - wyliczył Zełenski w poście na platformie X.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że oczekuje szybkiego śledztwa. "Pracują śledczy Narodowej Policji i Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Zleciłem ministrowi spraw wewnętrznych oraz szefowi Narodowej Policji Ukrainy, aby wszystkie zweryfikowane informacje w tej sprawie zostały udostępnione opinii publicznej" - dodał.

Kijów. Napastnik otworzył ogień i wziął zakładników. Zabarykadował się w sklepie

Agencja Nexta przekazała, że w sobotę w Kijowie nieznany napastnik zaczął strzelać do cywilów i policjantów, po czym wziął zakładników i zabarykadował się wewnątrz sklepu Velmart w dzielnicy Demijiwśka.

Zdjęcia, opublikowane przez Nextę, pokazują służby w strojach bojowych i osoby poszkodowane w strzelaninie, zabezpieczone na noszach przy ambulansie.

Źródło: Reuters, AFP, Nexta

W skrócie Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do ludzi w Kijowie, zabił co najmniej pięć osób i ranił kolejne, po czym wziął zakładników i zabarykadował się w sklepie.

Napastnik został zastrzelony podczas zatrzymania, a czterech zakładników zostało uwolnionych.

Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego obecnie hospitalizowanych jest 10 osób, a okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.

