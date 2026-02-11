W skrócie Jesse Van Rootselaar została zidentyfikowana jako sprawczyni strzelaniny w szkole w Tumbler Ridge.

18-latka przed atakiem w szkole zabiła swoją matkę i brata - potwierdziły służby.

W wyniku tragedii zginęło dziewięć osób, a premier Kanady Mark Carney polecił opuścić flagi do połowy masztu.

Policjanci zidentyfikowali sprawcę strzelaniny jako "18-latkę z problemami psychicznymi" - poinformowano.

- Policja wielokrotnie interweniowała w domu rodzinnym sprawcy w ciągu ostatnich kilku lat. Wezwania dotyczyły "kłopotów zdrowotnych" podejrzanej - powiedział komisarz Dwayne McDonald, dowódca Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej w Kolumbii Brytyjskiej.

McDonald powiedział, że Van Rootselaar urodziła się jako mężczyzna, ale zaczęła identyfikować się jako kobieta sześć lat temu.

- Uważamy, że podejrzana działała sama, ale jest za wcześnie, żeby spekulować na temat motywu - powiedział funkcjonariusz na konferencji prasowej.

Kanada. Strzelanina w szkole. Szokujące szczegóły tragedii

Na jaw wychodzą nowe szczegóły o tragedii. Napastniczka przed urządzeniem strzelaniny zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym.

Następnie udała się do szkoły, gdzie zastrzeliła 39-letnią nauczycielkę, a także trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów, jednego w wieku 12 i jednego w wieku 13 lat. Po wszystkim Van Rootselaar odebrała sobie życie.

W sumie zginęło dziewięć osób. Wcześniej media informowały o dziesięciu ofiarach.

Lokalna policja poinformowała, że napastniczka nie miała pozwolenia na posiadanie broni palnej.

Tragedia w Kanadzie. Premier odwołał podróż do Europy

Premier Kanady Mark Carney nakazał opuszczenie flag na wszystkich budynkach rządowych do połowy masztu przez następne siedem dni. Polityk odwołał też swoją podróż do Europy.

- Damy sobie radę. Wyciągniemy z tego wnioski - powiedział reporterom wyraźnie załamany szef rządu.

- Ale teraz nadszedł czas, aby się zjednoczyć, jak Kanadyjczycy zawsze robią w takich sytuacjach, w tych strasznych sytuacjach, aby się wspierać, wspólnie opłakiwać i wspólnie się rozwijać - dodał.

Premier Kanady przyznał, że środowa strzelanina należy do najtragiczniejszych tego typu wydarzeń w nowożytnej historii kraju.

Źródło: Reuters, BBC, CBC News

