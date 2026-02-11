Strzelanina w kanadyjskiej szkole. Policja ujawniła informacje o sprawcy
18-letnia Jesse Van Rootselaar była sprawcą strzelaniny na terenie szkoły w Tumbler Ridge - potwierdziła kanadyjska policja w rozmowie z mediami. Kilka lat wcześniej miała przejść korektę płci. Władze ujawniły, że przed udaniem się do placówki edukacyjnej napastniczka pozbawiła życia swoją matkę i brata.
W skrócie
- Jesse Van Rootselaar została zidentyfikowana jako sprawczyni strzelaniny w szkole w Tumbler Ridge.
- 18-latka przed atakiem w szkole zabiła swoją matkę i brata - potwierdziły służby.
- W wyniku tragedii zginęło dziewięć osób, a premier Kanady Mark Carney polecił opuścić flagi do połowy masztu.
Policjanci zidentyfikowali sprawcę strzelaniny jako "18-latkę z problemami psychicznymi" - poinformowano.
- Policja wielokrotnie interweniowała w domu rodzinnym sprawcy w ciągu ostatnich kilku lat. Wezwania dotyczyły "kłopotów zdrowotnych" podejrzanej - powiedział komisarz Dwayne McDonald, dowódca Królewskiej Kanadyjskiej Policji Konnej w Kolumbii Brytyjskiej.
McDonald powiedział, że Van Rootselaar urodziła się jako mężczyzna, ale zaczęła identyfikować się jako kobieta sześć lat temu.
- Uważamy, że podejrzana działała sama, ale jest za wcześnie, żeby spekulować na temat motywu - powiedział funkcjonariusz na konferencji prasowej.
Kanada. Strzelanina w szkole. Szokujące szczegóły tragedii
Na jaw wychodzą nowe szczegóły o tragedii. Napastniczka przed urządzeniem strzelaniny zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym.
Następnie udała się do szkoły, gdzie zastrzeliła 39-letnią nauczycielkę, a także trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów, jednego w wieku 12 i jednego w wieku 13 lat. Po wszystkim Van Rootselaar odebrała sobie życie.
W sumie zginęło dziewięć osób. Wcześniej media informowały o dziesięciu ofiarach.
Lokalna policja poinformowała, że napastniczka nie miała pozwolenia na posiadanie broni palnej.
Tragedia w Kanadzie. Premier odwołał podróż do Europy
Premier Kanady Mark Carney nakazał opuszczenie flag na wszystkich budynkach rządowych do połowy masztu przez następne siedem dni. Polityk odwołał też swoją podróż do Europy.
- Damy sobie radę. Wyciągniemy z tego wnioski - powiedział reporterom wyraźnie załamany szef rządu.
- Ale teraz nadszedł czas, aby się zjednoczyć, jak Kanadyjczycy zawsze robią w takich sytuacjach, w tych strasznych sytuacjach, aby się wspierać, wspólnie opłakiwać i wspólnie się rozwijać - dodał.
Premier Kanady przyznał, że środowa strzelanina należy do najtragiczniejszych tego typu wydarzeń w nowożytnej historii kraju.
Źródło: Reuters, BBC, CBC News