Strzelanina w Hiszpanii. Są ofiary śmiertelne, zakończono obławę
Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie, do której doszło w poniedziałek mieście El Ejido na południu Hiszpanii - poinformował dziennik "El Pais". We wtorek służby zakończyły obławę, aresztując sprawcę. Jak podaje gazeta, wśród rannych jest dwóch nieletnich.
"El Pais" przekazał, że do strzelaniny doszło w poniedziałek późnym wieczorem w gminie El Ejido w Almerii. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej, w tym członków Grupy Szybkiego Reagowania, a także różne zespoły medyczne.
Hiszpania. Finał obławy po strzelaninie. Sprawca aresztowany
Rzecznik gwardii cywilnej poinformował, że sprawca, który ukrywał się od chwili zdarzenia, jest spokrewniony z dwoma ofiarami tragedii.
We wtorek agencja Reutera przekazała, powołując się na gwardię cywilną, że napastnik został zatrzymany i aresztowany. Na tym etapie służby nie udzielają dalszych informacji o zdarzeniu.
Strzelanina w Turcji. Napastnik wtargnął do restauracji
To kolejna tragedia z użyciem broni w ciągu doby. Jak informowaliśmy, w poniedziałek cztery osoby zginęły, a co najmniej sześć innych zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w restauracji w Mersin, na południu Turcji.
Lokalne media oraz agencja AFP przekazały, sprawca wszedł do lokalu i zaczął strzelać. Mężczyzna miał być w konflikcie z właścicielami lokalu. Po wejściu do obiektu, otworzył ogień z broni palnej, trafiając śmiertelnie jednego z nich oraz kilka przypadkowych osób - w tym klientów.
Źródło: Reuters, "El Pais"