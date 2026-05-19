W skrócie W poniedziałek w miejscowości El Ejido na południu Hiszpanii doszło do strzelaniny, w której zginęły co najmniej dwie osoby, a cztery zostały ranne, w tym dwóch nieletnich.

Sprawca strzelaniny był spokrewniony z dwiema ofiarami i został zatrzymany przez służby we wtorek.

W ciągu ostatniej doby doszło także do strzelaniny w restauracji w Mersin w Turcji, gdzie zginęły cztery osoby, a co najmniej sześć zostało rannych.

"El Pais" przekazał, że do strzelaniny doszło w poniedziałek późnym wieczorem w gminie El Ejido w Almerii. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej, w tym członków Grupy Szybkiego Reagowania, a także różne zespoły medyczne.

Hiszpania. Finał obławy po strzelaninie. Sprawca aresztowany

Rzecznik gwardii cywilnej poinformował, że sprawca, który ukrywał się od chwili zdarzenia, jest spokrewniony z dwoma ofiarami tragedii.

We wtorek agencja Reutera przekazała, powołując się na gwardię cywilną, że napastnik został zatrzymany i aresztowany. Na tym etapie służby nie udzielają dalszych informacji o zdarzeniu.

Strzelanina w Turcji. Napastnik wtargnął do restauracji

To kolejna tragedia z użyciem broni w ciągu doby. Jak informowaliśmy, w poniedziałek cztery osoby zginęły, a co najmniej sześć innych zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w restauracji w Mersin, na południu Turcji.

Lokalne media oraz agencja AFP przekazały, sprawca wszedł do lokalu i zaczął strzelać. Mężczyzna miał być w konflikcie z właścicielami lokalu. Po wejściu do obiektu, otworzył ogień z broni palnej, trafiając śmiertelnie jednego z nich oraz kilka przypadkowych osób - w tym klientów.

Źródło: Reuters, "El Pais"

