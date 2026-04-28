W skrócie 89-latek został zatrzymany w hotelu w Patras, około 200 km od Aten, po czym trafił do aresztu.

Mężczyzna jest podejrzany o otworzenie ognia w dwóch miejscach w centrum Aten, wskutek czego rannych zostało pięć osób.

Podczas aresztowania znaleziono przy nim drugi egzemplarz broni, a motyw działania nie został ujawniony przez policję.

Zgodnie z informacjami agencji Reutera, 89-latek został zatrzymany w hotelu w Patras, około 200 km od Aten. Następnie mężczyzna trafił do aresztu.

Senior jest podejrzany o otworzenie ognia w dwóch miejscach w centrum Aten. W wyniku tych incydentów rannych miało zostać łącznie pięć osób.

Strzelanina w Atenach. Rannych zostało pięć osób

Według policji napastnik wdarł się do siedziby agencji ubezpieczeń społecznych EFKA, gdzie miał ranić jednego pracownika, który z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala.

89-latek miał także - jak podaje Reuters - udać się taksówką do lokalnego sądu, gdzie oddał "kilka strzałów". W tym incydencie ranne zostały cztery urzędniczki.

Grecja. Finał obławy za sprawcą strzelaniny. Zatrzymano 89-latka

Napastnik porzucił na terenie sądu swoją broń. Pozostawił po sobie także listy adresowane do mediów. Następnie uciekł pieszo z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła obławę.

Podczas aresztowania przy 89-latku znaleziono także drugi egzemplarz broni. Póki co policja nie ujawnia jego możliwego motywu działania.

Lokalne media uważają, że zatrzymany mężczyzna to pracownik firmy wywożącej śmieci z okolic Aten.

Źródło: agencja Reutera

