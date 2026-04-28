Strzelanina w Grecji. Finał policyjnej obławy, ujęto seniora
89-latek, który jest podejrzany o otworzenie ognia w dwóch miejscach w centrum Aten, został zatrzymany i trafił do aresztu - poinformowała agencja Reutera. Do ataków, w których poszkodowanych zostało łącznie pięć osób, doszło we wtorek. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a służby rozpoczęły obławę.
W skrócie
- 89-latek został zatrzymany w hotelu w Patras, około 200 km od Aten, po czym trafił do aresztu.
- Mężczyzna jest podejrzany o otworzenie ognia w dwóch miejscach w centrum Aten, wskutek czego rannych zostało pięć osób.
- Podczas aresztowania znaleziono przy nim drugi egzemplarz broni, a motyw działania nie został ujawniony przez policję.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Zgodnie z informacjami agencji Reutera, 89-latek został zatrzymany w hotelu w Patras, około 200 km od Aten. Następnie mężczyzna trafił do aresztu.
Senior jest podejrzany o otworzenie ognia w dwóch miejscach w centrum Aten. W wyniku tych incydentów rannych miało zostać łącznie pięć osób.
Strzelanina w Atenach. Rannych zostało pięć osób
Według policji napastnik wdarł się do siedziby agencji ubezpieczeń społecznych EFKA, gdzie miał ranić jednego pracownika, który z obrażeniami niezagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala.
89-latek miał także - jak podaje Reuters - udać się taksówką do lokalnego sądu, gdzie oddał "kilka strzałów". W tym incydencie ranne zostały cztery urzędniczki.
Grecja. Finał obławy za sprawcą strzelaniny. Zatrzymano 89-latka
Napastnik porzucił na terenie sądu swoją broń. Pozostawił po sobie także listy adresowane do mediów. Następnie uciekł pieszo z miejsca zdarzenia. Policja rozpoczęła obławę.
Podczas aresztowania przy 89-latku znaleziono także drugi egzemplarz broni. Póki co policja nie ujawnia jego możliwego motywu działania.
Lokalne media uważają, że zatrzymany mężczyzna to pracownik firmy wywożącej śmieci z okolic Aten.
Źródło: agencja Reutera