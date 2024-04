W fińskiej szkole w mieście Vantaa doszło do strzelaniny - przekazała lokalna policja. Z najnowszego komunikatu wynika, że rannych zostało troje dzieci w wieku 13 lat. Podejrzany o otworzenie ognia został zatrzymany i jest rówieśnikiem poszkodowanych. Służby zaapelowały do mieszkańców sąsiedztwa, by ci po żadnym pozorem nie otwierali drzwi swoich domów osobom obcym.