Strzelanina w Filadelfii. Zabici i ranni

Świat

Trzech zabitych i co najmniej 11 rannych, to tragiczny bilans strzelaniny, do której doszło w nocy z soboty na niedzielę. Napastnicy otworzyli ogień na ruchliwej South Street w Filadelfii, gdzie znajdują się bary oraz restauracje. Policja nadal poszukuje sprawców.

Zdjęcie Śledczy z Filadelfii badają miejsce nocnej strzelaniny na South Street / FR168006 AP/Associated Press / East News