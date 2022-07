Kilka osób zostało śmiertelnie postrzelonych w centrum handlowym w Kopenhadze - poinformowała w niedzielę wieczorem duńska policja.

Otrzymaliśmy informację o strzałach w centrum handlowym Fields, na miejsce skierowano funkcjonariuszy - przekazała kopenhaska policja na Twitterze.

"Padły strzały i kilka osób zostało trafionych. Pracujemy na miejscu" - napisano w komunikacie. W dalszych wiadomościach policja przekazała, że zatrzymano jedną osobę - 22-letniego Duńczyka. Zdjęcie z zatrzymania pojawiło się w mediach społecznościowych.

W sieci pojawiły się też nagrania ludzi, którzy uciekali z centrum handlowego. Telewizja DR poinformowała o przynajmniej trzech osobach przewiezionych do szpitala.

Burmistrz: Nie wiemy jeszcze na pewno, ilu jest rannych lub zabitych

Służby są bardzo oszczędne w udzielaniu informacji. - Wiemy, że jest kilku zabitych i kilku rannych - stwierdził późnym wieczorem Søren Thomassen, szef jednostki operacyjnej policji w Kopenhadze. Dodał, że nie można wykluczyć aktu terroru. - Nie mamy informacji, że inni są zaangażowani. To jest to, co wiemy teraz - dodał.



"Nie wiemy jeszcze na pewno, ilu jest rannych lub zabitych, ale to bardzo poważne zdarzenie" - przekazała w mediach społecznościowych burmistrz Kopenhagi Sophie Haestorp Andersen.

Gazeta Berlingske rozmawiała z naocznym świadkiem w centrum handlowym - Chelobeth Johansen. Kobieta pracująca w jednym ze sklepów powiedziała, że usłyszała kilka strzałów i widziała jak ludzie zaczęli uciekać. Następnie zamknęła sklep i sama zaczęła uciekać.

Świadek: Wyglądał na dumnego z tego, co zrobił

- Wyglądał na dumnego z tego, co zrobił - opisywał sprawcę świadek strzelaniny Mahdi Al-Wazni, który zrobił zdjęcie napastnikowi.

Jak opisał świadek, mężczyzna był ubrany w zielone krótkie spodnie z kieszeniami, koszulkę bez rękawów i niósł broń na plecach. Jego ubiór przypominał strój myśliwski lub wojskowy.

Główny szpital stolicy, Rigshospitalet, przyjął kilka rannych osób, powiedział agencji Reutera rzecznik szpitala, dodał, że wezwano dodatkowy personel, w tym chirurgów i pielęgniarki.



Odwołane wydarzenia towarzyszące Tour de France

Duński pałac królewski poinformował na stronie internetowej o odwołaniu wydarzenia przygotowanego na zakończenie trzech pierwszych etapów wyścigu kolarskiego Tour de France, które odbyły się w Danii. Gospodarzem mieli być duński książę koronny Fryderyk i premier Mette Frederiksen.

Przełożona została też m.in. godzina rozpoczęcia występu brytyjskiego piosenkarza Harry'ego Stylesa, który miał wystąpić późnym wieczorem w sali koncertowej mniej niż milę od centrum handlowego, w którym doszło do tragedii.