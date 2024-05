Na miejscu zdarzenia znaleziono rannego mężczyznę, który w ciężkim stanie został zabrany do szpitala - poinformował inspektor Paul Krawczyk z policji w Toronto.

Według śledczych jest to jeden z ochroniarzy muzyka , który został postrzelony, gdy pracował przed bramą rezydencji.

Kanada. Strzelanina przed domem Drake'a

Pisząc o strzelaninie, amerykańskie media przypominają o niedawnym konflikcie Drake'a z innym raperem Kendrickiem Lamarem . Policja podkreśla, że nie ustalono jeszcze motywu i póki co nie łączy ze sobą tych dwóch wątków.

Drake. Kto to?

Drake, a właściwie Aubrey Drake Graham, rozpoczął swoją karierę muzyczną w 2010 roku. Wtedy na rynku pojawił się jego debiutancki album studyjny "Thank Me Later", który w pierwszym tygodniu rozszedł się w USA w ponad 440 tys. kopii.