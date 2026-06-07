W skrócie Kilkanaście osób zostało rannych podczas strzelaniny na festiwalu w Toledo, a dwie osoby są w stanie krytycznym.

Policja informuje, że w incydencie brało udział dwóch sprawców, którzy strzelali do siebie i są poszukiwani.

Służby apelują do uczestników wydarzenia o przekazanie nagrań z telefonów, aby pomóc w śledztwie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak poinformowała policja w Toledo w poście na Facebooku, funkcjonariusze zostali wezwani do zdarzenia około godziny 17.37 lokalnego czasu (23.37 w Polsce), po zgłoszeniu o osobie postrzelonej w pobliżu festiwalu Old West End. Dodano, że "wiele ofiar zostało przewiezionych do pobliskich placówek medycznych w celu udzielenia pomocy".

Podczas konferencji prasowej policja poinformowała, że stan dwóch rannych jest krytyczny. Postrzeleni to osoby w wieku od 14 do 61 lat.

Policja poinformowała, że w zdarzeniu brały udział dwie osoby, które strzelały do siebie. - Byłem na wielu miejscach zdarzeń, ale to zdecydowanie wykracza poza normę - powiedział dziennikarzom na konferencji prasowej porucznik policji Dan Gerken.

Trwają poszukiwania podejrzanych w ramach śledztwa, które zastępca komendanta policji Joseph Heffernan określił jako "dość intensywne". - Mamy pewne dowody i sprawdzamy kilka tropów - powiedział Heffernan.

USA. Policja poszukuje sprawców strzelaniny. Apel do świadków

Śledczy rozmawiają z wieloma osobami i przeglądają nagrania z kamer - powiedział Gerken. George Kral, dyrektor ds. bezpieczeństwa publicznego w Toledo, zwrócił się publicznie z prośbą o udostępnienie nagrań z telefonów komórkowych, które mogą pomóc policji w znalezieniu podejrzanych.

- Wiem, że gdzieś tam są informacje - powiedział Kral. - Proszę, pomóżcie nam wam pomóc - podkreślił.

Strzelanina na festiwalu w Ohio. W imprezie brało udział kilkaset osób

Kral powiedział, że na imprezie było kilkaset osób. "To jeden z najbardziej charakterystycznych festiwali w Toledo i szkoda, że coś takiego musiało go zrujnować" - powiedział.

Nie licząc incydentu w Toledo, strona internetowa Gun Violence Archive odnotowała w tym roku 171 masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych. Strona definiuje masową strzelaninę jako incydent, w którym co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku postrzelenia, z wyłączeniem strzelca.

Źródło: Reuters





"Utrwalenie stanowiska". Miller o wizycie wysłannika Zełenskiego w Warszawie Polsat News Polsat News