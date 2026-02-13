Strzelanina na uniwersytecie w USA. Są ofiary śmiertelne

Artur Pokorski

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w strzelaninie, do której doszło w akademiku Uniwersytetu Stanowego Karoliny Południowej - podała agencja Reutera. Władze uczelni przekazały, że wiadomo, kto strzelał. Nie podano też innych informacji o sprawcy.

Policyjne radiowozy oraz kilku funkcjonariuszy znajdujących się na oświetlonej światłami ulicy w zimowym otoczeniu, widoczny śnieg i odbijające się niebieskie oraz czerwone światła.
Media donoszą o kolejnej w tym roku strzelaninie w USA (Zdj. ilustracyjne)Kyle Mazza/UNF News/NurPhotoAFP

W skrócie

  • Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w strzelaninie w akademiku Uniwersytetu Stanowego Karoliny Południowej.
  • Nie podano informacji o sprawcy ani tożsamości ofiar, a piątkowe zajęcia na uczelni zostały odwołane.
  • We wtorek w kanadyjskim Tumbler Ridge 18-letnia Jesse Van Rootselaar zastrzeliła kilka osób w szkole po zamordowaniu członków rodziny, a następnie odebrała sobie życie.
Według oświadczenia opublikowanego przez uczelnię, do strzelaniny doszło w czwartek około godziny 21:15 czasu lokalnego (godz. 3:15 w Polsce - red.) na terenie kompleksu studenckiego.

"Władze uniwersytetu nie potwierdziły jeszcze tożsamości ofiar ani w jakim jest ranna osoba" - czytamy. Nie wiadomo też, kto strzelał i czy nadal jest na wolności.

Piątkowe zajęcia na uczelni zostały odwołane.

USA. Strzelanina na uniwersytecie w Karolinie Południowej

Na miejscu pojawili się śledczy, a funkcjonariusze patrolowali kampus i jego okolice.

Na uniwersytecie South Carolina State studiuje ponad trzy tysiące osób. Jest on jedną z dwóch uczelni w Orangeburg w Karolinie Południowej, historycznie powstałych z myślą o afroamerykanach. Miasto położone jest w środkowej części stanu.

Mateusz Balcerek
    Także w październiku zeszłego roku doszło do strzelaniny na terenie tej uczelni. Wtedy zginęła jedna osoba.

    Strzelanina w Kanadzie. Za atakiem stała 18-latka

    We wtorek w doszło do strzelaniny w szkole w Tumbler Ridge w północno-wschodniej części prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie.

    Napastniczką okazała się 18-letnia Jesse Van Rootselaar. Przed urządzeniem strzelaniny zabiła swoją 39-letnią matkę i 11-letniego przyrodniego brata w domu rodzinnym.

    Następnie nastolatka udała się do szkoły, gdzie zastrzeliła 39-letnią nauczycielkę, a także trzy 12-letnie uczennice i dwóch uczniów, jednego w wieku 12 i jednego w wieku 13 lat. Po wszystkim Van Rootselaar odebrała sobie życie. W sumie zginęło dziewięć osób.

    Paweł Sekmistrz
