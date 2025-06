Strzelanina na proteście w Salt Lake City. Jedna osoba poważne ranna

Podczas sobotniego protestu przeciwko Donaldowi Trumpowi w Salt Lake City doszło do strzelaniny. Jedna osoba została poważnie ranna. Policji udało się zatrzymać podejrzanego. "Zasługujemy, by czuć się bezpiecznie, zwłaszcza gdy korzystamy z praw gwarantowanych nam w pierwszej poprawce do Konstytucji" - skomentowała burmistrz miasta Erin Mandenhall.