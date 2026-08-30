Strzelanina na imprezie w Szwajcarii. Jedna osoba nie żyje, szukają sprawcy

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w niedzielę nad ranem podczas imprezy techno w Aarau, niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Część poszkodowanych jest w ciężkim stanie. Policja prowadzi szeroko zakrojoną akcję i poszukuje sprawcy lub sprawców.

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Szwajcarska policja (zdj. ilustracyjne)Muhammet Ikbal Arslan /AnadoluGetty Images

Strzały padły w niedzielę nad ranem podczas imprezy techno w miasteczku Aarau w dzielnicy Schachen, pod Zurychem na północy Szwajcarii.

Jak doprecyzował "Blick", strzały padły około godz. 3. Gazeta dodała, że w corocznej imprezie techno Aarauer Rave brało udział około 3,5 tys. osób.

Szwajcaria. Strzelanina na imprezie techno

"Są ofiary" - poinformował dziennik "Blick". Gazeta powołała się na dane regionalnej policji.

Chwilę później służby potwierdziły, że jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych.

Jedna z osób, która znajdowała się na miejscu zdarzenia, powiedziała serwisowi "Blick", że początkowo uczestnicy imprezy sądzili, iż słyszą fajerwerki. W pewnym momencie ktoś miał jednak krzyknąć: "Wszyscy na ziemię". Część uczestników schowała się w pobliżu stanowiska DJ-a.

Według nieoficjalnych doniesień w strzelaninę mogło być zaangażowanych nawet cztery osoby. Inny świadek cytowany przez "Blick" przekazał, że zabitą osobą jest kobieta. Po przybyciu policji niektórzy uczestnicy zostali przewiezieni do pobliskiej siłowni, gdzie byli przesłuchiwani.

Aarau. Strzelanina podczas imprezy w Szwajcarii

Teren, na którym doszło do strzelaniny, został zabezpieczony przez straż pożarną. W działania zaangażowano również wojskowy śmigłowiec. W mediach społecznościowych opublikowano nagranie wykonane w pobliżu miejsca zdarzenia. Słychać na nim serię głośnych wystrzałów, które przerywają nocną ciszę.

Policja nadal prowadzi poszukiwania sprawcy lub sprawców. "Możliwe motywy oraz dokładne okoliczności czynu są jeszcze niejasne.  Na miejsce skierowano znaczne siły i rozpoczęto dochodzenie" - przekazali funkcjonariusze.

Jak podaje CNN, Szwajcaria ma jeden z najwyższych wskaźników posiadania broni w Europie, choć strzelaniny z użyciem przemocy zdarzają się rzadko. W 2019 roku zatwierdzono zaostrzenie przepisów dotyczących kontroli broni.

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