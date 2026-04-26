W skrócie Liderzy światowi potępili atak podczas sobotniej gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i jego administracji.

Do ataku doszło w hotelu Hilton, gdzie uzbrojony 31-letni mężczyzna z Kalifornii próbował przedrzeć się przez ochronę i został zatrzymany po wymianie ognia.

Prezydent Donald Trump, Melania Trump oraz inni uczestnicy zostali bezpiecznie ewakuowani, a podczas strzelaniny ranny został agent Secret Service.

"Z ulgą usłyszałam, że prezydent USA Donald Trump i pierwsza dama Melania Trump, a także wszyscy uczestnicy gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu są bezpieczni. W polityce nigdy nie ma miejsca na przemoc. Dziękuję policji i służbom za szybką akcję i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim gościom" - stwierdziła przewodnicząca Komisji EuropejskiejUrsula von der Leyen.

"Pełne wsparcie" dla prezydenta Trumpa wyraził Emmanuel Macron. Prezydent Francji napisał w serwisie X: "Zbrojny atak wymierzony wczoraj wieczorem w prezydenta Stanów Zjednoczonych jest niedopuszczalny. Przemoc nigdy nie ma miejsca w demokracji".

Georgia Meloni, premier włoskiego rządu, wyraziła solidarność z prezydentem Trumpem, pierwszą damą Melanią Trump, wiceprezydentem J.D. Vancem i wszystkimi obecnymi na uroczystej kolacji. "Nie pozwolimy, by fanatyzm zatruwał miejsca wolnej debaty i informacji. Obrona cywilizacji konfrontacji musi pozostać nieprzekraczalną tamą przeciwko wszelkim formom nietolerancji, w obronie wartości, które stanowią fundament naszych Narodów" - napisała, zaznaczając, że w demokracji nie ma miejsca dla nienawiści.

Na atak zareagował również premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który w ostatnim czasie miał napięte stosunki z prezydentem USA. "Potępiamy nocny atak na prezydenta Donalda Trumpa. Przemoc nigdy nie jest sposobem. Ludzkość będzie mogła się rozwijać jedynie poprzez demokrację, współistnienie i pokój" - napisał.

"Czuję ulgę, że wszyscy, którzy brali udział w wydarzeniu, w tym prezydent Trump są bezpieczni po strzelaninie na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. W demokracji nie ma miejsca na przemoc polityczną. Wydarzenie poświęcone uhonorowaniu wolnej prasy nigdy nie powinno stać się sceną strachu. Życzę rannemu oficerowi szybkiego powrotu do zdrowia" - napisała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

Z kolei premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził, że "wszelkie ataki na demokratyczne instytucje i wolność prasy muszą zostać potępione w najsilniejszy możliwy sposób".

Światowi przywódcy potępiają atak w Waszyngtonie

Głos zabrał również premier Izraela Binjamin Netanjahu, który stwierdził, że on i jego żona "jesteśmy zszokowani próbą zabójstwa prezydenta Donald Trumpa, do której doszło ubiegłej nocy w Waszyngtonie". "Czujemy ulgę, że prezydent i pierwsza dama są cali i zdrowi. Przesyłamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia rannemu oficerowi policji i salutujemy Secret Service za ich szybkie i decyzyjne działanie" - dodał izraelski premier.

Atak potępiła również przywódczyni Wenezueli Delcy Rodriguez, która objęła władzę w kraju po tym, jak Stany Zjednoczone schwytały dotychczasowego prezydenta Nicolasa Maduro. "Przesyłamy nasze najlepsze życzenia im i wszystkim uczestnikom gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu. Przemoc nigdy nie jest opcją dla tych, którzy reprezentują pokojowe wartości" - napisała.

Wyrazy ulgi wyraziła wyraziła również polityk demokratów Nancy Pelosi. "Jako osoba, której rodzina ucierpiała z powodu przemocy politycznej, modlę się za rannego oficera oraz wszystkich tych, którzy doświadczyli traumy w związku z tymi strasznymi wydarzeniami" - stwierdziła. W 2022 roku mąż Nancy Pelosi, Paul Pelosi został zaatakowany i poważnie raniony w domu pary w San Francisco przez mężczyznę, który włamał się tam z zamiarem porwania spikerki.

USA. Strzały podczas gali z udziałem Donalda Trumpa

Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, która odbywała się w hotelu Hilton w Waszyngtonie. W wydarzeniu oprócz setek dziennikarzy z całego świata, brali udział również prezydent Donald Trump z żoną Melanią, wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz wojny Pete Hegseth czy sekretarz stanu Marco Rubio.

Napastnikiem okazał się 31-letni mężczyzna pochodzący z Kalifornii, który uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży próbował przedrzeć się przez ochronę wydarzenia. W lobby hotelowym przed wejściem do sali, gdzie zgromadzeni byli uczestnicy gali, doszło do wymiany ognia, w wyniku której ranny został jeden z agentów Secret Service.

Służby bezpieczeństwa bezpiecznie ewakuowały prezydenta USA i członków jego administracji, a napastnik został zatrzymany. Według doniesień medialnych miał on przyznać się do tego, że jego celem byli członkowie gabinetu Donalda Trumpa.

