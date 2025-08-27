Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie katolickiej szkoły leżącej na terenie miasta Minneapolis w stanie Minnesota. Władze oszacowały liczbę ofiar na 2 zabitych i około 20 rannych. Zginął też sam napastnik. Dane te mogą jeszcze ulec zmianie.

Władze lokalne przekazały, że zagrożenie na miejscu zostało zażegnane. Z informacji, do których dotarła telewizja CNN wynika, że napastnik odebrał sobie życie.

Na miejscu strzelaniny pracują służby m.in. FBI.

USA: Dzieci uczestniczyły w mszy, gdy rozpoczęła się strzelanina

Policja w Richfield, pobliskim przedmieściu, poinformowała, że na miejscu zdarzenia pojawił się mężczyzna ubrany na czarno z karabinem.

Dzieci uczestniczyły w porannej mszy, gdy rozpoczęła się strzelanina - podały lokalne media.

Lokalna telewizja pokazała rodziców schylających się pod żółtą policyjną taśmą i wyprowadzających uczniów ze szkoły. Uczniowie mieli na sobie zielone koszulki polo oraz niebieskie szorty i spódnice.

Strzelanina w amerykańskiej szkole. Władze USA zabrały głos

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że został poinformowany o strzelaninie i dodał, że FBI jest na miejscu zdarzenia.

"Proszę, dołączcie do mnie w modlitwie za wszystkich zaangażowanych!" - napisał w mediach społecznościowych.

Departament Bezpieczeństwa Krajowego jest w kontakcie z lokalnymi władzami i monitoruje sytuację - poinformowała w mediach społecznościowych sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem.

Według policji od wtorkowego popołudnia w tym mieście doszło do trzech innych strzelanin, w których łącznie zginęły trzy osoby, a siedem zostało rannych.

Źródło: Reuters

